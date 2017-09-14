ТРЦ "Галактика" показала, что будет на третьем этаже молла

14 сентября произошло техническое открытие второй очереди барнаульского ТРЦ "Галактика". Накануне этого торгово-развлекательный центр опубликовал на сайте схему расположения площадок третьего этажа молла с указанием арендаторов.
Огромные территории третьего этажа займет кинотеатр "Киномир" и развлекательный центр "Веселкино" с детской зоной. Между ними будет работать боулинг. Напротив них находится ледовый каток и зона фудкорта. Согласно сайту молла, здесь откроются ресторан New York Pizza, Burger King, McDonalds, KFC, Subway, "Сковородовна", "Рыба.Рис" и бар "Ганс".
На фудкорте также откроется второй ресторан "Рис, баран и барбарис", который принадлежит холдингу Kinza Group. Ранее altapress.ru писал, что первый ресторан открылся на месте знаменитого ресторана Carte-Blanche в центре города. Некоторые помещения на схеме пока пустые. Ранее сообщалось, что в зоне общепита торгового центра будут работать 15 заведений.
На третьем уровне откроется магазин крупной сети хобби-гипермаркетов в России "Леонардо". Здесь будут продавать товары для рукоделия и творчества, а также проводить мастер-классы. Эта федеральная сеть включает 85 магазинов в 37 российских городах, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Воронеж, Белгород, Сургут, Томск, Новосибирск, Екатеринбург, Красноярск, Краснодар, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону и другие.
Около фудкорта появится spa-салон, книжный магазин "Читай!город" и терраса.
Собственники торгового центра не сообщают, когда откроется третий этаж молла. Сейчас там ведется строительство.
Ранее на сайте молла появились схемы заполнения площадей первого и второго этажей. Тогда в отделе маркетинга ТРЦ altapress.ru пояснили, что данная информация предварительная.
Справка
ТРЦ "Галактика" — молл регионального формата. Его торговая площадь рассчитана на примерно 200 магазинов.
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