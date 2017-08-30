New York Pizza откроется на фудкорте ТРЦ "Галактика"

Новая New York Pizza откроется в барнаульском ТРЦ "Галактика", сообщил источник altapress.ru. Ранее управляющий партнер сети Евгения Головкова говорила, что ресторан заработает в одном из торговых центров краевой столицы в сентябре.
В прошлом году заведение New York Pizza (ул. Молодежная, 26) закрылось. На его месте собственники открыли кафе "Гриль фест". Руководство заведений тогда не сообщили, куда New York Pizza.
Сейчас в Барнауле New York Pizza работает в ТРЦ "Арена" и "Огни".
Ранее altapress.ru писал, что на фудкорте торгового центра "Галактика" откроются 15 ресторанов и кафе. Зона общепита будет работать на третьем этаже молла. Здесь появятся Burger King, McDonalds, KFC.
Факт
Сейчас в Барнауле New York Pizza работает в ТРЦ "Арена" и "Огни". Ранее altapress.ru писал, что 2009 году заведение New York Pizza, которое работало в ТРЦ "Алтай" со скандалом закрылось. В 2012 году сообщалось, что ресторан откроется в "Огнях". В этом году на месте New York Pizza на ул. Молодежная собственники открыли кафе "Гриль фест".
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