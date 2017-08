New York Pizza откроется на фудкорте ТРЦ "Галактика"

В прошлом году заведение New York Pizza (ул. Молодежная, 26) закрылось. На его месте собственники открыли кафе "Гриль фест". Руководство заведений тогда не сообщили, куда New York Pizza.

Сейчас в Барнауле New York Pizza работает в ТРЦ "Арена" и "Огни".

Ранее altapress.ru писал, что на фудкорте торгового центра "Галактика" откроются 15 ресторанов и кафе. Зона общепита будет работать на третьем этаже молла. Здесь появятся Burger King, McDonalds, KFC.

Факт

Сейчас в Барнауле New York Pizza работает в ТРЦ "Арена" и "Огни". Ранее altapress.ru писал, что 2009 году заведение New York Pizza, которое работало в ТРЦ "Алтай" со скандалом закрылось. В 2012 году сообщалось, что ресторан откроется в "Огнях". В этом году на месте New York Pizza на ул. Молодежная собственники открыли кафе "Гриль фест".