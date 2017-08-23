Продавец сантехники выкупил огромный участок напротив ТРЦ "Галактика"

"Турсерсис" выкупил землю напротив торгово-развлекательного центра "Галактика", сообщает Фонд имущества Алтайского края. Компания входит в группу предприятий, которые продают керамической плитку, сантехнику и другие товары для ремонта и интерьера.
Фонд имущества Алтайского края пытался продать здание склада с пристроем и земельный участок площадью 5 соток на проспекте Строителей, 58а еще в 2016 году за 27 млн рублей. Однако покупателя удалось найти только в августе 2017 года — лот приобрел “Турсервис" за 19,8 млн рублей.
Компания принадлежит предпринимателю Олегу Гутову, который представляется бизнес-консультантом ряда барнаульских и новосибирских салонов строительных и отделочных материалов, а также мебели. Часть магазинов, находящихся под его управлением, расположена напротив ТРЦ "Галактика". Это "Стройклассика", "Дюйм" и Nobilia. Также здесь размещаются склады продукции ритейлера. Выиграв аукцион, "Турсервис" получил возможность существенно расширить свои торговые и производственные площади.
По данным базы Федеральной налоговой службы, основной вид деятельности "Турсервиса" — деятельность туристических агентств и операторов. Однако у него открыт обширный список дополнительных видов деятельности, связанных со строительством.
Факт
"Галактика" готовится к техническому открытию второй очереди 25 августа. Здесь откроются магазины одежды, обуви, предметов для дома. В ТРЦ не планировали продавать строительные материалы, мебель и сантехнику.
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