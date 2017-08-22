"Селф" продает нереализованный проект в Барнауле за 45 млн рублей

Объект через "Авито" продает "Вотэтодом", в офисе которого уточнили, что земля принадлежит "Селфу". Участок предназначен для торгово-делового, выставочного или развлекательного центра, сказано в объявлении. Будущим покупателям демонстрируют визуализацию здания, которое здесь планировал строить "Селф". Также предложение включает в себя инженерные сети, техусловия для подключения к ним, договор аренды участка под здание 1,8 га с прилегающей парковкой 1,2 га. Подчеркивается, что есть решение по снижению кадастровой стоимости объекта. Цена предложения — 45 млн рублей.

Это не единственный проект, который выставил на продажу "Селф". В объявлении предлагают купить 18 соток на Власихинской, 61в с фундаментом под здание общественного назначения, а также территорию под жилые дома. "Много других выгодных предложений", — резюмирует автор объявления.

Ранее Нодар Шония выставлял на продажу гостиницу "Алтай". Учитывая площадь здания гостиницы, эксперты сайта altapress.ru полагали, что речь шла о сумме в 100 миллионов рублей.

Справка

"Селф" зарегистрирован в Томской области с 2002 года с уставным капиталом 47 млн рублей. Выручка за 2015 год (последние отчетные данные) 3 млрд 130,8 млн рублей, чистая прибыль — 73,2 млн рублей, пишет краевое УФАС со ссылкой на "СПАРК-Интерфакс". Компания возводит жилые дома и имеет большой портфель госконтрактов в Алтайском крае. Максимальное за последние пять лет число контрактов подписано в 2014 году — 22 шт. на общую сумму 4,59 млрд рублей.

В марте 2017 года компания "Матч" сына Нодара Шонии (совладелец Виталий Денисов, бизнес-партнер семьи Ракшиных ), купила Барнаульский сереброплавильный завод. Сумма сделки 162,3 млн рублей. Аукцион прошел с обременением: собственнику необходимо восстановить исторические объекты.