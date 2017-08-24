Барнаульцы восхитились интерьером второй очереди ТРЦ "Галактики"

Намеченное на 25 августа техническое открытие "Галактики" перенесли на более позднюю дату, сообщили altapress.ru в отделе аренды ТРЦ. В торговом комплексе все еще идут работы, в том числе готовятся к старту арендаторы. Побывавшие там читатели altapress.ru восхитились интерьером, который уже почти готов.
Барнаульцы, которые посетили строительную площадку ТРЦ "Галактика", отмечают ее интересный интерьер. Особенно выделяют центральный холл с панорамными лифтами и эскалаторами, напротив которых стоит инсталляция Галактики. Космический образ интерьера передают колонны, заполненные бурлящей водой, светильники-хрустальные шары. Вдоль эскалаторов протянутся декоративные ручьи, а увенчает интерьер светопрозрачный "хрустальный" купол.
Магазины центрального холла уже готовятся к открытию. Наблюдатели отмечают, что особенно большие площади занимает Zara.
О том, что "Галактику откроют 25 августа, сообщали его арендаторы и подрядчики, однако собственник Евгений Ракшин решил перенести дату на боле поздний срок. Пока его представители не сообщили, когда планируется запустить вторую очередь. Источники назsвают две возможные даты: 30 августа или 10 сентября. Арендаторы торгово-развлекательного комплекса завозят оборудование и товар: ежедневно напротив въезда на парковку разгружаются фуры.
Ожидается, что в числе первых в "Галактике" откроются кафе фудкорта: "Макдональдс", KFC и другие. Стартовать готовы пятерка магазинов Inditex (в том числе Zara), H&M, “Глория джинс", "Снежная королева", ДНС, М.Видео. Всего в галереи должно появиться до 200 магазинов.
Также "Галактика" предложит множество развлечений. Здесь планируют открыть каток, кинотеатр, фудкорт, детский развлекательный центр.
Справка
ТРЦ "Галактика" — молл регионального формата. Здание торгового центра строится на месте Барнаульского аппаратурно-механический завода, который несколько лет назад приобрел Евгений Ракшин, совладелец компании "Мария-Ра".
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