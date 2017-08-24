Барнаульцы восхитились интерьером второй очереди ТРЦ "Галактики"

ТРЦ "Галактика". Август 2017 года. Фото : skyscrapercity.com. Интерьер "Галактики". Фото : altapress.ru. Интерьер "Галактики". Фото : altapress.ru. Интерьер "Галактики". Фото : altapress.ru. Интерьер "Галактики". Фото : altapress.ru. Интерьер "Галактики". Фото : altapress.ru. Интерьер "Галактики". Фото : altapress.ru. Интерьер "Галактики". Фото : altapress.ru. Интерьер "Галактики". Фото : altapress.ru. Интерьер "Галактики". Фото : altapress.ru.

Барнаульцы, которые посетили строительную площадку ТРЦ "Галактика", отмечают ее интересный интерьер. Особенно выделяют центральный холл с панорамными лифтами и эскалаторами, напротив которых стоит инсталляция Галактики. Космический образ интерьера передают колонны, заполненные бурлящей водой, светильники-хрустальные шары. Вдоль эскалаторов протянутся декоративные ручьи, а увенчает интерьер светопрозрачный "хрустальный" купол.

Магазины центрального холла уже готовятся к открытию. Наблюдатели отмечают, что особенно большие площади занимает Zara.

О том, что "Галактику откроют 25 августа, сообщали его арендаторы и подрядчики, однако собственник Евгений Ракшин решил перенести дату на боле поздний срок. Пока его представители не сообщили, когда планируется запустить вторую очередь. Источники назsвают две возможные даты: 30 августа или 10 сентября. Арендаторы торгово-развлекательного комплекса завозят оборудование и товар: ежедневно напротив въезда на парковку разгружаются фуры.

Ожидается, что в числе первых в "Галактике" откроются кафе фудкорта: "Макдональдс", KFC и другие. Стартовать готовы пятерка магазинов Inditex (в том числе Zara), H&M, “Глория джинс", "Снежная королева", ДНС, М.Видео. Всего в галереи должно появиться до 200 магазинов.

Также "Галактика" предложит множество развлечений. Здесь планируют открыть каток, кинотеатр, фудкорт, детский развлекательный центр.

Справка

ТРЦ "Галактика" — молл регионального формата. Здание торгового центра строится на месте Барнаульского аппаратурно-механический завода, который несколько лет назад приобрел Евгений Ракшин, совладелец компании "Мария-Ра".