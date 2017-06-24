В Барнауле откроется второй Burger King

Второй Burger King в Барнауле откроется в ТРЦ "Галактика". В заведение уже набирают персонал, о чем свидетельствует объявление в паблике молла.

Первый барнаульский Burger King открылся в ТРЦ "Пионер" 1 декабря 2016 года, спустя всего два часа приостановил работу из-за технических проблем. Возобновить работу кафе смогло лишь на следующий день. Напомним, ранее в ТРЦ "Галактика" назвали срок открытия огромного ледового катка.