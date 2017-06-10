В барнаульском ТРЦ "Галактика" второй раз открывают магазин "Ашан"

Продуктовый магазин французского ритейлера "Ашан" планируют открыть 19 июня. В этот день заработает часть торгово-развлекательного центра "Галактика" (около 10%), который построил на месте Барнаульского аппаратурно-механического завода Евгений Ракшин, соучредитель компании "Мария-Ра".

Магазин представит продукты, а также товары других категорий: бытовую химию, книги, одежду, бытовую технику и другие. К услугам посетителей готова двухуровневая крытая парковка торгового центра на 1,7 тыс. машиномест, которая будет работать ежедневно с 8.30 до закрытия торгового центра.

Напомним, что "Ашан" открыли в конце 2016 года. Второй по счету магазин французского ритейлера разместился в первой очереди ТРЦ "Галактика". На открытие магазина пришло очень много барнаульцев. Представители французской сети рассказали, что выстроили надежную сеть поставок продукции. В ней участвовали иногородние поставщики, которые, например, привозили свежую рыбу самолетом, а также местные производители молочной, хлебобулочной и другой продукции.

Однако накануне нового года над отделом канцелярии обрушилась кровля. Магазин, и в целом первую очередь ТРЦ, закрыли. После того, как застройщик провел необходимые исследования конструкции и восстановил здание, молл запустили во второй раз.

Отметим, что вторую очередь ТРЦ еще достраивают. По данным сайта altapress.ru, полностью "Галактику" планируют запустить в августе 2017 года. Это значимое событие на рынке торговой и в целом коммерческой недвижимости Алтайского края. Во-первых, в Барнауле заработает молл регионального масштаба, в котором общая площадь будет достигать 154 тыс. кв. м. Во-вторых, на рынок Барнаула выйдут новые ритейлеры.

Как ранее сообщали специализированные сайты по найму персонала, компании уже начали подбирать сотрудников для магазинов ТРЦ "Галактика". В частности, объявление о найме персонала разместила Zara. Этот бренд представляет компания Indetex, собственник еще нескольких торговых марок одежды.