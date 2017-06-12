Недвижимость

В ТРЦ "Галактика" назвали срок открытия огромного ледового катка

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Сегодня, 10:25.
Недвижимость

Ледовый каток в торгово-развлекательном центре "Галактика" планируют открыть в третьем квартале 2017 года. Об этом сообщают в группе молла "ВКонтакте".

Магазины первой очереди ТРЦ Galaxy.
Магазины первой очереди ТРЦ Galaxy. Фото : Олег Богданов.
В барнаульском ТРЦ "Галактика" второй раз открывают магазин "Ашан"

Администратор группы "Галактика. Galaxy Барнаул" рассказал, что крытый каток запустят одновременно со второй очередью молла в третьем квартале.

Напомним, что собственник проекта и соучредитель компании "Мария-Ра" Евгений Ракшин в 2015 году рассказал, что крытый ледовый каток будет фишкой проекта. Его площадь составит 800 кв. метров. Это вдвое больше, чем у аналогичного объекта в новосибирской "Меге". 

Евгений Ракшин,
совладелец компании "Мария-Ра":

Каток будет интересной формы. Туда можно будет прийти покататься с семьей. У нас, к сожалению, даже зимой не так много мест, где можно покататься на коньках, поэтому я уверен, что крытый каток будет востребовал в любое время года.

Также Евгений Ракшин рассказывал, что досугу барнаульцев и гостей города в "Галактике" посвятят довольно большую площадь. Кроме катка там появится самый большой в Барнауле детский игровой центр, а также огромный фудкорт.

Каток.
Каток.

Напомним, что накануне в отделе аренды "Галактики" altapress.ru сообщили, что на 19 июня намечен рестарт первой очереди ТРЦ. Источник сообщил, что в здание отремонтировали кровлю, которая рухнула накануне нового 2016 года, и начать торговлю готов первый якорный арендатор "Ашан".

Факт

Планируется, что ТРЦ будут посещать около 40 тысяч человек в сутки. Для них будет действовать двухуровневая подземная парковка на 1,7 тысячи машиномест. Еще 1 тысячу автомобилей можно разместить перед главным входом в центр. Ожидается, что каждые сутки мимо ТРЦ будут проезжать до 100 тысяч автомобилей.

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