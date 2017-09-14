В ТРЦ "Галактика" рядом с фудкортом откроется боулинг

В барнаульском торгово-развлекательном центре "Галактика" на третьем этаже появится боулинг. Запустить его планируют осенью. Об этом altapress.ru сообщила маркетолог Анастасия Петренко.
Боулинг "Галактика" запустят владельцы бывшего известного боулинг-клуба "Зенит", который работал по адресу ул. Союза-Республик, 44а.
Новый боулинг будет работать напротив фудкорта. Сейчас в помещении ведется строительство. По словам маркетолога, в новом боулинге "Галактика" установят шесть дорожек. В игровой зоне будут диваны и столы для отдыха. Здесь планируют проводить как любительские, так и профессиональные турниры.
По размеру он будет немного меньше боулинг-центра "Зенит". Ранее altapress.ru писал, что "Зенит" проработал около девяти лет и закрылся в 2015 году из-за низкой посещаемости.
Ранее сообщалось, что на третьем этаже торгового центра "Киномир" откроет крупный кинотеатр. В планах собственников было разместить здесь каток, самый большой детский игровой комплекс и фудкорд, который включит 15 ресторанов и кафе. Как стало известно altapress.ru, владельцы будущего боулинга "Галактика" откроют в ТРЦ ресторан New York Pizza и бар "Ганс" нового формата. В зоне общепита появятся также Burger King, McDonalds, KFC.
Справка
ТРЦ "Галактика" — молл регионального формата. Его торговая площадь рассчитана на примерно 200 магазинов.
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