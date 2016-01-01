Стало известно, когда в Барнауле откроется второй "Леруа Мерлен"

Второй барнаульский гипермаркет Leroy Merlin откроется в марте. Инвестиции в объект составляют около 1,5 млрд. рублей. Об этом сообщил глава российского подразделения "Леруа Мерлен" Венсан Жанти.
Заявление прозвучало во время открытия третьего гипермаркета "Леруа Мерлен" в Новосибирске, пишет "Интерфакс". Жанти заявил, что следующий гипермаркет сети в Сибири откроется в Барнауле — запуск намечен на март. По словам Жанти, инвестиции в каждый подобный объект составляют около 1,5 млрд. рублей.
Первый барнаульский "Леруа Мерлен" стартовал весной 2015 года около ТРЦ "Арена". Строительство второго началось в декабре 2015 года на Правобережном тракте — неподалеку от Нового моста. Ожидается, что новый магазин будет аналогичен по площади первому — примерно на 10 тысяч квадратных метров. В магазине будет 33 тыс. наименований товаров. "Это в два раза больше, чем у конкурентов на местном рынке", — рассказывал в интервью altapress.ru Венсан Жанти.
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