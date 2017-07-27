Суд определил меру пресечения для бывшего мужа Оксаны Ткаченко

27 июля суд посадил под домашний арест барнаульца Владимира Ткаченко, которого подозревают в избиении дочери.
Как сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю, суд учел состояние здоровья подозреваемого. Накануне суда его срочно госпитализировали в больницу, поэтому заседание было выездным.
По версии следствия, в августе 2014 года Ткаченко вывез свою 23-летнюю дочь на безлюдный участок, где избил ее. В результате женщина потеряла сознание и получила тяжкий вред здоровья.
Мужчине инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст. 111 (причинение тяжкого вреда здоровью). Решает вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения задержанному.
В Следкоме отмечают, что до этого расследованием преступления занималась полиция.
Владимир Ткаченко — бывший муж Оксаны Ткаченко. Ее посадили на 6 лет за то, что она стреляла в экс-супруга из травматического пистолета. Однако женщина утверждала, что защищала своего сына от побоев.
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