В Барнауле по подозрению в избиении дочери задержали бывшего мужа Оксаны Ткаченко

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Сегодня, 17:51.
Происшествия

Сотрудники Следкома задержали Владимира Ткаченко — экс-мужа Оксаны Ткаченко, которую посадили на 6 лет за покушения на бывшего супруга. Теперь мужчина сам стал фигурантом уголовного дела — его подозревают в избиении дочери, которое произошло 2 года назад.

Владимир Ткаченко.
Владимир Ткаченко. Фото: Скриншот видео www.youtube.com/user/TVKatun24.

Как сообщает СУ СКР по Алтайскому краю, в августе 2015 года Ткаченко вывез свою 23-летнюю дочь на безлюдный участок, где избил ее. В результате женщина потеряла сознание и получила тяжкий вред здоровья.

Мужчине инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст. 111 (причинение тяжкого вреда здоровью). Решает вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения задержанному.

В Следкоме отмечают, что до этого расследованием преступления занималась полиция.

Вероятно, неожиданный поворот в деле связан с тем, что громким процессом заинтересовались первые лица силовых ведомств России. Так, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин обратился к генпрокурору Юрию Чайке с предложением обжаловать в кассационном порядке приговор.

Оксана Ткаченко слушает приговор.
Оксана Ткаченко слушает приговор.

"Ни следствие, ни суд не исследовали доводы защиты, не изучили личность потерпевшего, ранее дважды судимого за преступления против личности, не выяснили причины изменений показаний ключевым свидетелем и не проанализировали все данные об обвиняемой, которая в указанной ситуации преследовала цель защитить своего ребенка", — отметили тогда в пресс-службе СКР.

Напомним, в 2015 году Ткаченко выстрелила из травматического пистолета "Оса" в экс-супруга Владимира Ткаченко. Как говорила женщина, она защищала своего сына от побоев. Однако в итоге Оксану Ткаченко приговорили к 6 годам 8 месяцам лишения свободы по нескольким статьям. В том числе в покушении на убийство и ложном доносе с искусственным созданием доказательств обвинения. Позже ей снизили срок до 6 лет.

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