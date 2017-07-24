В Барнауле по подозрению в избиении дочери задержали бывшего мужа Оксаны Ткаченко

Как сообщает СУ СКР по Алтайскому краю, в августе 2015 года Ткаченко вывез свою 23-летнюю дочь на безлюдный участок, где избил ее. В результате женщина потеряла сознание и получила тяжкий вред здоровья.

Мужчине инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст. 111 (причинение тяжкого вреда здоровью). Решает вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения задержанному.

В Следкоме отмечают, что до этого расследованием преступления занималась полиция.

Вероятно, неожиданный поворот в деле связан с тем, что громким процессом заинтересовались первые лица силовых ведомств России. Так, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин обратился к генпрокурору Юрию Чайке с предложением обжаловать в кассационном порядке приговор.

"Ни следствие, ни суд не исследовали доводы защиты, не изучили личность потерпевшего, ранее дважды судимого за преступления против личности, не выяснили причины изменений показаний ключевым свидетелем и не проанализировали все данные об обвиняемой, которая в указанной ситуации преследовала цель защитить своего ребенка", — отметили тогда в пресс-службе СКР.

Напомним, в 2015 году Ткаченко выстрелила из травматического пистолета "Оса" в экс-супруга Владимира Ткаченко. Как говорила женщина, она защищала своего сына от побоев. Однако в итоге Оксану Ткаченко приговорили к 6 годам 8 месяцам лишения свободы по нескольким статьям. В том числе в покушении на убийство и ложном доносе с искусственным созданием доказательств обвинения. Позже ей снизили срок до 6 лет.