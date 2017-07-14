Председатель СК Бастрыкин предложил генпрокурору России обжаловать приговор Ткаченко

Центральный аппарат СКР по поручению Бастрыкина проанализировал копии материалов уголовного дела и приговора. Выяснилось, что изначально уголовное дело Ткаченко прекратили, однако позднее это решение отменил прокурор. Решение о возобновлении дела приняли на основании изменения показаний одного из очевидцев событий. После этого расследование пошло с явным обвинительным уклоном.

"Ни следствие, ни суд не исследовали доводы защиты, не изучили личность потерпевшего, ранее дважды судимого за преступления против личности, не выяснили причины изменений показаний ключевым свидетелем и не проанализировали все данные об обвиняемой, которая в указанной ситуации преследовала цель защитить своего ребенка", — отметили в пресс-службе ведомства.

По версии СКР, неполно проведенные досудебные и судебные следствия стали основанием для вынесения обвинительного приговора. Бастрыкин предложил Чайке обжаловать решение суда в кассационном порядке.

Уголовное дело в отношении 33-летней жительницы города Барнаула Оксаны Ткаченко расследовал СУ СК России по Алтайскому краю. Следователи, а затем и суд действия обвиняемой квалифицировали как покушение на убийство.

2 мая Оксану Ткаченко приговорили к 6 годам 8 месяцам лишения свободы по нескольким статьям. В том числе в покушении на убийство и ложном доносе с искусственным созданием доказательств обвинения. В 2015 году Ткаченко выстрелила из травматического пистолета "Оса" в экс-супруга Владимира Ткаченко. Как говорила женщина, она защищала своего сына от побоев.

После оглашения приговора суда в средствах массовой информации появились многочисленные сообщения о несправедливом и суровом наказании, а также о возможно допущенных нарушениях в ходе предварительного следствия. Отмечается, что женщина стреляла из травматического пистолета в бывшего мужа, пытаясь защитить себя и своего ребенка.

Анна Кузнецова, уполномоченная по правам ребенка при президенте, ранее выразила в СМИ надежду на пересмотр резонансного дела жительницы Оксаны Ткаченко. Кузнецова заявила, что если по итогам проверки дело пересмотрят, то приговор Ткаченко могут смягчить или отменить. По словам Кузнецовой, даже смягчение приговора даст возможность просить об отсрочке приговора до того, как младшему ребенку исполнится 14 лет.

В конце июня суд снизил срок заключения под стражей на 8 месяцев — до 6 лет.