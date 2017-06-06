Суд увидел в фильме Навального "Он вам не Димон" несоответствующие демократическому обществу подходы

Алишеру Усманову и Алексею Навальному выдан полный текст решения Люблинского суда Москвы по иску бизнесмена к оппозиционеру. Как написано в документе, Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией не предоставили суду "никаких достоверных доказательств в подтверждение того, что Усманов давал взятку Медведеву, Шувалову или иным российским чиновникам".
Как посчитал судья, данные из фильма-расследования "Он вам не Димон" и из интервью Навального являются "предположениями и общими рассуждениями в целях распространения слухов под видом достоверных сообщений", пишет Znak.ru.
Из решения Люблинского суда Москвы:
Голословные обвинения, распространенные Навальным и ФБК, носят весьма существенный и значимый характер, отражая полное отсутствие у ответчиков разумного и взвешенного подхода к сообщаемым ими сведениям, как это принято в современном демократическом обществе. Пожертвование имущества на социально значимые цели и благотворительность одобряется и всемерно поощряется в общественном сознании. Соответственно, признание пожертвования именно взяткой может быть осуществлено только в специальном порядке, предусмотренном уголовным и уголовно-процессуальным законом, и должно быть прямо установлено приговором суда. Между тем, подобного приговора суда в отношении пожертвования на основании гражданского правового приговора фонду „Соцгоспроект“ земельного участка с постройками в селе Знаменское объективно не имеется.
Напомним, что ранее суд обязал Алексея Навального удалить данные о том, что передача дома в Знаменском фонду "Соцгоспроект" была взяткой Усманова Медведеву, о том, что Усманов ввел цензуру в "Коммерсанте", что Усманов дал взятку Шувалову и другим чиновникам, что он является преступником, что он похитил советские горно-обогатительные комбинаты и не доплачивает налоги. Суд обязал удалить публикации на трех сайтах, на канале в YouTube и на Facebook в течение 10 дней после вступления решения в силу. Опровержение должно быть опубликовано на тех же ресурсах не менее трех месяцев.
Навальный заявил, что не будет ничего удалять, а станет оспаривать это решение суда.
Напомним, суд вынес решение по иску 31 мая. Алексей Навальный заявил, что ФБК не будет исполнять решение суда и удалять ролик.
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