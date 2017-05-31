Суд: Навальный обязан удалить фильм "Он вам не Димон"

Об этом сообщил в своем микроблоге соратник Навального по Фонду борьбы с коррупцией (ФБК) Георгий Албуров.

Сильно решение. Но удалять ничего мы, конечно, не будем — Георгий Албуров (@alburov) 31 мая 2017 г.

Суд посчитал, что утверждение из фильма о том, что Усманов безвозмездно передал в пользование премьер-министра Дмитрия Медведева поместье на Рублевке, порочит честь бизнесмена.

Суд обязал меня удалить расследование "Он вам не Димон". Да, конечно. Спешу и падаю. Это исключается полностью. — Alexey Navalny (@navalny) 31 мая 2017 г.

По версии Усманова, это поместье было продано фонду, контролируемому однокурсником Медведева Ильей Елисеевым.

Как отмечает "Интерфакс", суд полностью удовлетворил иск Усманова к Навальному. Миллиардер помимо утверждений о взятке Медведеву оспаривал и другие тезисы Навального. В частности, утверждения политика о том, что Усманов сидел за изнасилование, о том, что бизнесмен давал взятку вице-премьеру Игорю Шувалову и о том, что установил цензуру в ИД "Коммерсантъ".

"Признать распространенные сведения не соответствующими действительности, обязать ответчиков опубликовать опровержение", — заявила судья Марина Васина, пишет polit.ru.