Суд: Навальный обязан удалить фильм "Он вам не Димон"

Люблинский районный суд Москвы обязал оппозиционера Алексея Навального удалить из общего доступа фильм-расследование "Он вам не Димон" в рамках иска миллиардера Алишера Усманова.
Об этом сообщил в своем микроблоге соратник Навального по Фонду борьбы с коррупцией (ФБК) Георгий Албуров.
Сильно решение. Но удалять ничего мы, конечно, не будем— Георгий Албуров (@alburov) 31 мая 2017 г.
Суд посчитал, что утверждение из фильма о том, что Усманов безвозмездно передал в пользование премьер-министра Дмитрия Медведева поместье на Рублевке, порочит честь бизнесмена.
Суд обязал меня удалить расследование "Он вам не Димон". Да, конечно. Спешу и падаю. Это исключается полностью.— Alexey Navalny (@navalny) 31 мая 2017 г.
По версии Усманова, это поместье было продано фонду, контролируемому однокурсником Медведева Ильей Елисеевым.
Как отмечает "Интерфакс", суд полностью удовлетворил иск Усманова к Навальному. Миллиардер помимо утверждений о взятке Медведеву оспаривал и другие тезисы Навального. В частности, утверждения политика о том, что Усманов сидел за изнасилование, о том, что бизнесмен давал взятку вице-премьеру Игорю Шувалову и о том, что установил цензуру в ИД "Коммерсантъ".
"Признать распространенные сведения не соответствующими действительности, обязать ответчиков опубликовать опровержение", — заявила судья Марина Васина, пишет polit.ru.
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