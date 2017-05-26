Оператор Tele2 запустит сеть 4G в Алтайском крае до конца 2017 года

По словам Дениса Кускова, гендиректора аналитической компании TelecomDaily (Санкт-Петербург), 25 базовых станций — это "хорошее количество" для старта. Их зона действия закроет, как минимум, центр города.

Сергей Эдмин рассказал о том, что сеть Tele2 в Алтайском крае в целом будет развиваться "сбалансировано с ростом" числа абонентов и что компания "обречена на медленный рост".

Сергей Эдмин,

гендиректор Tele2:

Рынок сложный. Одна из его проблем в том, что новых людей не появляется. Проникновение сотовой связи в России 170%. У каждого человека в среднем по две SIM-карты, включая младенцев и пожилых людей. Наши абоненты — это те, кто к нам перешел от других операторов или купил себе вторую "симку" и стал ею пользоваться.

Также Эдмин сообщил, что в регионах с низкой долей рынка (Алтайский край входит в их число), Tele2 видит "потенциал для роста". Но развитие компании будет осторожным, сбалансированным, так как в последние годы она уже много инвестировала в сеть (в 65 регионах были запущены сети 3G, в 28 регионах сети 4G) и у нее есть финансовые обязательства перед кредиторами.

Сергей Эдмин часто выезжает в регионы, и в Барнаул он приехал с рабочим визитом.

Сергей Эдмин,

гендиректор Tele2:

Мы много ездим по регионам. Телеком-рынок находится в периоде консолидации, федерализации. Уже нет такого, что каждый регион живет своей жизнью, со своим продуктом и своими особенностями, сейчас гомогенная среда. Практически все, что мы делаем, делается из одной точки — из Москвы. Но тем не менее нам очень важно иметь обратную связь, насколько это приемлемо в том или ином регионе. Особенно в таких, как Алтайский край. Потому что здесь, я уже говорил, у нас очень маленькая доля рынка. В других регионах у нас фокус на монетизации, зарабатывании денег, а здесь фокус на росте базы.

По его словам, везде, где у Tele2 маленькая доля рынка, стоит задача добиться, как минимум, такой же доли, как по стране в целом (по итогам 2016 года доля рынка Tele2 в России, по данным компании, составила 15%). Делать это оператор намерен с помощью интересных тарифных продуктов. Причем речь идет уже не столько о низкой цене, сколько о наполнении. Хотя ценовая политика оператора остается демократичной.

В качестве примера Эдмин назвал предложение из новой линейки тарифов Tele2 "Мой" - остатки минут, гигабайт и SMS из пакетов услуг в конце месяца не сгорают, а переносятся на следующий. Компания Tele2 предложила такую опцию первой в России, другие операторы после ее скопировали.

О чем еще рассказал Сергей Эдмин в Барнауле

О том, что цены не имеют значения

— Сегодня дисконтом очень сложно завоевывать сердце потребителя. 10 лет назад средний ARPU по рынку был 700 рублей, а у нас — 300-400 рублей. Разница 300 рублей - большие деньги. Сейчас у всех 300 рублей, у нас — 250 рублей. Но 50 рублей даже в самых бедных регионах не заставит людей бросить старого оператора и перейти к другому. Очень важно наполнение, и тот ореол, который сопутствует компании в целом и ее линейке тарифов.

О чуде российского телекома

— Отрасль телекома — одна из жемчужин в российской экономике. То, что она сделала и продолжает делать — это чудо. В нашей стране не так много отраслей, в которых есть жесткая конкуренция. Она привела к тому, что отрасль плодотворно развивается. Мы берем лучшее, что есть в мире, и развитие происходит на рыночных условиях. Я имел опыт работы во многих традиционных отраслях — автопром, энергетика, управление инфраструктурными объектами. Телеком реально другой — здесь другие люди, другие правила.

О "наркотике" безлимитных тарифов

— Безлимитные тарифы в мобильной связи существовать могут, но это должен быть либо нишевый и очень дорогой продукт, либо оператор должен иметь возможность жестко ограничивать тех, кто качает слишком много. Но тогда это уже будет не "безлимит". Большинство людей, которые пользовались безлимитными тарифами — это нормальные абоненты. Им не нужен "безлимит", им нужно 10-20 Гб в месяц, просто большой пакет. Но находятся 1-4%, которые держат 20% трафика в сети. Они уничтожают сеть и качество связи для других абонентов. Безлимитный тариф, как наркотик для оператора. Да, абоненты за "безлимитку" платили больше и с точки зрения выручки это было хорошо. Но при этом они "разрушали организм оператора". Кайф есть, а жизни нет. Это реально наркотик, от которого мы отказались, не успев на него подсесть.

О смерти Wi-Fi

— Wi-Fi – это умирающая технология. Но она умрет не полностью. Будет жить дома и на работе. Но не в общественных местах, куда люди приходят на время — кафе, аэропортах. Самый большой феномен, с которым приходится бороться, — это человеческая лень. Человек придет в кафе, ему не надо спрашивать какой-то там пароль от интернета. Зачем? У него и так все хорошо, все работает в сети мобильной связи.

О будущем отрасли

— Телеком постепенно исчезает. Скоро его не будет вообще. Будет площадка, на которой существуют телеком-услуги, интернет и все смежные сервисы. Каждая компания должна будет выбрать, чем она займется на этой площадке. Кто-то возьмет инфраструктуру, кто-то контент, кто-то сервисы для общения и так далее. Бизнесы сильно трансформируются.

О сети 5G

— Сети 5G будут не для людей, а для машин. Но эти машины поменяют нашу жизнь. Сейчас стандартов еще нет, они только разрабатываются, там есть ряд проблем. Но они решатся, в это вкладываются огромные средства в глобальном масштабе. Я думаю, в ближайшие пять лет мы уже увидим элементы этих сетей в реальной жизни.