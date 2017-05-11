В Tele2 рассказали о планах по строительству сети 4G в Алтайском крае

Сотовый оператор Tele2 планировал в 2017 году запустить сети 4G (LTE) в 13 регионах. Но в начале мая компания сообщила, что к ним добавятся еще 12. С учетом уже работающей инфраструктуры сети четвертого поколения оператора к концу года станут доступны более чем в 50 регионах страны, об этом сообщили "Ведомости". Однако Алтайского края по-прежнему в числе этих регионов не будет.
В пресс-службе Tele2 рассказали altapress.ru, что запуска сети 4G в Алтайском крае до конца 2017-го года компания не планирует, хотя список регионов запуска LTE по сравнению с первоначальными планами на год был расширен почти вдвое.
Пресс-служба Tele2:
В Алтайском крае мы заинтересованы, прежде всего, в расширении покрытия 3G, так как это самая массовая технология доступа к мобильному интернету. Емкости сети стандарта 3G в крае на данный момент достаточно, чтобы предоставлять клиентам мобильный интернет на высокой скорости на всей территории устойчивого покрытия сети.
"Ведомостям" в Tele2 рассказали о подробностях строительства сетей 4G в других регионах. В каждом из них речь идет о создании полноценных LTE-сетей с качественным покрытием. Строительство будет осуществляться по новому принципу "постепенного ввода" и организации тестовых зон. Это позволяет снизить нагрузку на уже работающие сети 3G в тех местах, где есть повышенных спрос на услугу мобильного интернета.
Новый принцип позволяет эффективнее инвестировать средства. Теперь при необходимости расширить емкость сети в ключевых местах будут сразу устанавливаться базовые станции высокой емкости 4G, раньше ставили более емкое оборудование 3G. Расширить планы строительства Tele2 позволила экономия на обслуживании сетей в прошлом году, а также выгодные курсы валют.
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