В Tele2 рассказали о планах по строительству сети 4G в Алтайском крае

В пресс-службе Tele2 рассказали altapress.ru, что запуска сети 4G в Алтайском крае до конца 2017-го года компания не планирует, хотя список регионов запуска LTE по сравнению с первоначальными планами на год был расширен почти вдвое.

Пресс-служба Tele2:

В Алтайском крае мы заинтересованы, прежде всего, в расширении покрытия 3G, так как это самая массовая технология доступа к мобильному интернету. Емкости сети стандарта 3G в крае на данный момент достаточно, чтобы предоставлять клиентам мобильный интернет на высокой скорости на всей территории устойчивого покрытия сети.

"Ведомостям" в Tele2 рассказали о подробностях строительства сетей 4G в других регионах. В каждом из них речь идет о создании полноценных LTE-сетей с качественным покрытием. Строительство будет осуществляться по новому принципу "постепенного ввода" и организации тестовых зон. Это позволяет снизить нагрузку на уже работающие сети 3G в тех местах, где есть повышенных спрос на услугу мобильного интернета.

Новый принцип позволяет эффективнее инвестировать средства. Теперь при необходимости расширить емкость сети в ключевых местах будут сразу устанавливаться базовые станции высокой емкости 4G, раньше ставили более емкое оборудование 3G. Расширить планы строительства Tele2 позволила экономия на обслуживании сетей в прошлом году, а также выгодные курсы валют.