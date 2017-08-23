Телеведущий Андрей Малахов покаялся в грехах перед новой работой на другом канале

Известного телеведущего Андрея Малахова верующие заметили на Соловках в Спасо-Преображенском Соловецком ставропигиальном монастыре.
Как уверяют прихожане, экс-ведущий ток-шоу на "Пусть говорят" был одет настолько скромно, что его было сложно узнать.
В это же время в монастыре пребывал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Патриарх совершил славление у мощей святых, возглавил всенощное бдение и Божественную литургию в Троицком храме. Очевидцы рассказывают, что Андрей Малахов в чем-то долго и горячо исповедовался священнику, а потом причастился святыми дарами, сообщают "Дни.ру".
Верующие рассказывают, что после исповеди у человека появляется больше сил бороться со своими страстями и идти на испытания, пишет ura.ru.
Телеведущий недавно уволился с "Первого канала". 28 августа состоится новая программа Андрея Малахова на "России 1". Малахов займет место Бориса Корчевникова — ведущего ток-шоу "Прямой эфир". Название новой программы — "Андрей Малахов. Прямой эфир". Борис Корчевников возглавит православный телеканал "Спас".
Не исключено, что на "России-1" появится аналог программы "Сегодня вечером", которую Малахов вел на Первом канале.
После ухода с "Первого канала" популярный телеведущий опубликовал на своем сайте StarHit открытое письмо гендиректору телеканала Константину Эрнсту. Он отметил, что с благодарностью вспоминает опыт своей работы и желает успехов своему сменщику Дмитрию Борисову.
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