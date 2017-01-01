"Теплая" зима: на Алтае ожидается снег, метель и гололедица

В Алтайском крае синоптики прогнозируют мокрый снег, ветер до 17 м/с и гололедные явления на дорогах. Температура воздуха ожидается от —7 до +3.

В Алтайском крае: в отдельных районах ожидается снег, по югу мокрый снег, метель, на дорогах гололедица.

температура: —2...—7, в предгорьях до +3. в

ветер 7-12 м/с с усилением по юго-западу до 17 м/с. В Барнауле: временами будет небольшой снег, на дорогах местами гололедица.

температура воздуха опустится —2...—4.

ветер 7-12 м/с. В Республике Алтай: осадков не будет.

температура: 0…—5, местами до —15.

ветер юго-западный 2-7 м/c, местами порывы до 13 м/с. Смотрите также