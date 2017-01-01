"Теплая" зима: на Алтае ожидается снег, метель и гололедица

В Алтайском крае синоптики прогнозируют мокрый снег, ветер до 17 м/с и гололедные явления на дорогах. Температура воздуха ожидается от —7 до +3.
В Алтайском крае:
- в отдельных районах ожидается снег, по югу мокрый снег, метель, на дорогах гололедица.
- температура: —2...—7, в предгорьях до +3. в
- ветер 7-12 м/с с усилением по юго-западу до 17 м/с.
В Барнауле:
- временами будет небольшой снег, на дорогах местами гололедица.
- температура воздуха опустится —2...—4.
- ветер 7-12 м/с.
В Республике Алтай:
- осадков не будет.
- температура: 0…—5, местами до —15.
- ветер юго-западный 2-7 м/c, местами порывы до 13 м/с.
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