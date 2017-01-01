"Теплая" зима: на Алтае ожидается снег, метель и гололедица

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Сегодня, 08:32.
Жизнь

В Алтайском крае синоптики прогнозируют мокрый снег, ветер до 17 м/с и гололедные явления на дорогах. Температура воздуха ожидается от —7 до +3. 

Велосипед в снегу.
Велосипед в снегу. Фото: СС0.

В Алтайском крае: 

  • в отдельных районах ожидается снег, по югу мокрый снег, метель, на дорогах гололедица.
  • температура: —2...—7, в предгорьях до +3. в
  • ветер 7-12 м/с с усилением по юго-западу до 17 м/с. 

В Барнауле: 

  • временами будет небольшой снег, на дорогах местами гололедица.
  • температура воздуха опустится —2...—4.
  • ветер  7-12 м/с. 

В Республике Алтай: 

  • осадков не будет.
  • температура:  0…—5, местами до —15.
  • ветер юго-западный 2-7 м/c, местами порывы до 13 м/с.
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