Топ-5 фотографов Барнаула. Мир в объективе Юрия Сушкова

Altapress.ru продолжает рассказывать о лучших фотографах Барнаула. Второй фотограф в нашей подборке — Юрий Сушков.
По образованию экономист, Юрий стал проявлять интерес к фотографии еще во время учёбы. Начинал с группы фотолюбителей во "Вконтакте", съемок цветов и бабочек по городу. Постепенно он стал фотографировать более серьезные вещи, делать фотосъемки на заказ, участвовать в мастер-классах знаменитых российских фотографов. По словам самого Юрия, он продолжает учиться и постоянно ищет в фотографии что-то новое.
Юрий Сушков,
фотограф:
У нас в Барнауле, как и в любом другом провинциальном городе, уровень фотографии не очень высокий, по сравнению с Москвой или Санкт-Петербургом, не говоря уже о мировых уровнях. Я люблю снимать репортаж, хоть и редко выпадает такой случай. В прошлом году получил много эмоций со съёмок парада Победы на 9 мая в Барнауле. Стараюсь быть открытым к источникам вдохновения и ищу их повсюду: люди которых встречаю и их истории, литература, кинематограф, путешествия, спорт и много другое. Сама жизнь в целом и вдохновляет на работу и творчество.
Юрий сотрудничает с редакцией altapress.ru и делает для наших читателей красивые фоторепортажи.
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