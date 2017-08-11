Топ-5 фотографов Барнаула. Мир в объективе Юрия Сушкова

Перу. Фото: Юрий Сушков. altapress.ru Перу. Фото: Юрий Сушков. altapress.ru Перу. Фото: Юрий Сушков. altapress.ru Митинг против коррупции. Барнаул, 26 марта 2017 года. Фото: Юрий Сушков. altapress.ru Митинг против коррупции. Барнаул, 26 марта 2017 года. Фото: Юрий Сушков. altapress.ru Митинг против коррупции. Барнаул, 26 марта 2017 года. Фото: Юрий Сушков. altapress.ru Свадебные фотографии. Фото: Юрий Сушков. altapress.ru Свадебные фотографии. Фото: Юрий Сушков. altapress.ru Свадебные фотографии. Фото: Юрий Сушков. altapress.ru Свадебные фотографии. Фото: Юрий Сушков. altapress.ru Свадебные фотографии. Фото: Юрий Сушков. altapress.ru Свадебные фотографии. Фото: Юрий Сушков. altapress.ru Свадебные фотографии. Фото: Юрий Сушков. altapress.ru Свадебные фотографии. Фото: Юрий Сушков. altapress.ru Свадебные фотографии. Фото: Юрий Сушков. altapress.ru Свадебные фотографии. Фото: Юрий Сушков. altapress.ru Свадебные фотографии. Фото: Юрий Сушков. altapress.ru Свадебные фотографии. Фото: Юрий Сушков. altapress.ru Реконструкция "Битва за Москву". Барнаул, 5 мая 2016 года. Фото: Юрий Сушков. altapress.ru Реконструкция "Битва за Москву". Барнаул, 5 мая 2016 года. Фото: Юрий Сушков. altapress.ru Реконструкция "Битва за Москву". Барнаул, 5 мая 2016 года. Фото: Юрий Сушков. altapress.ru День Победы в Барнауле. 9 мая, 2016 год. Фото: Юрий Сушков. altapress.ru День Победы в Барнауле. 9 мая, 2016 год. Фото: Юрий Сушков. altapress.ru День Победы в Барнауле. 9 мая, 2016 год. Фото: Юрий Сушков. altapress.ru Перу. Фото: Юрий Сушков. altapress.ru Перу. Фото: Юрий Сушков. altapress.ru Перу. Фото: Юрий Сушков. altapress.ru

По образованию экономист, Юрий стал проявлять интерес к фотографии еще во время учёбы. Начинал с группы фотолюбителей во "Вконтакте", съемок цветов и бабочек по городу. Постепенно он стал фотографировать более серьезные вещи, делать фотосъемки на заказ, участвовать в мастер-классах знаменитых российских фотографов. По словам самого Юрия, он продолжает учиться и постоянно ищет в фотографии что-то новое.

Юрий Сушков,

фотограф:

У нас в Барнауле, как и в любом другом провинциальном городе, уровень фотографии не очень высокий, по сравнению с Москвой или Санкт-Петербургом, не говоря уже о мировых уровнях. Я люблю снимать репортаж, хоть и редко выпадает такой случай. В прошлом году получил много эмоций со съёмок парада Победы на 9 мая в Барнауле. Стараюсь быть открытым к источникам вдохновения и ищу их повсюду: люди которых встречаю и их истории, литература, кинематограф, путешествия, спорт и много другое. Сама жизнь в целом и вдохновляет на работу и творчество.

Юрий сотрудничает с редакцией altapress.ru и делает для наших читателей красивые фоторепортажи.