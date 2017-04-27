Тема «Бессмертный полк»

Тренировка волонтеров акции "Бессмертный полк" прошла в Барнауле

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Сегодня, 11:04.
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26 апреля на территории ИД "Алтапресс" состоялось обучение волонтеров акции "Бессмертный полк". Координаторы народного движения рассказали ребятам о том, как вести себя во время шествия, проработали с ними ответы на основные вопросы, а также определили схему построения барнаульской колонны полка 9 Мая.

Тренировка волонтеров акции "Бессмертный полк" прошла в Барнауле. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Тренировка волонтеров акции "Бессмертный полк" прошла в Барнауле. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Тренировка волонтеров акции "Бессмертный полк" прошла в Барнауле. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Тренировка волонтеров акции "Бессмертный полк" прошла в Барнауле. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Тренировка волонтеров акции "Бессмертный полк" прошла в Барнауле. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Тренировка волонтеров акции "Бессмертный полк" прошла в Барнауле. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Тренировка волонтеров акции "Бессмертный полк" прошла в Барнауле. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Тренировка волонтеров акции "Бессмертный полк" прошла в Барнауле. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru

Всего на шествии "Бессмертного полка" в Барнауле будут задействованы 250 волонтеров. Это студенты вузов города, которые уже не первый год помогают организовывать акцию.

Ребята будут работать на трех точках сбора "Бессмертного полка":

  1. На площадке перед кинотеатром "Россия" (пр. Ленина, 71).
  2. На площадке перед корпусом Алтайской академии культуры и искусств (пр. Ленина, 66).
  3. На пересечении улицы Молодежной с проспектом Ленина, в районе Алтайского государственного университета.

Кроме того, именно волонтеры, по традиции, сформируют первые линии колонны, которая в 2017 году начнет движение в 10.40.

9 Мая им можно будет задать любые вопросы об акции, схеме движения полка, расположении карет скорой помощи и других служб. Узнать волонтеров можно будет по красным и зеленым накидкам с символикой акции.

Подробную информацию об участии в акции "Бессмертный полк" в Барнауле можно узнать по телефону 8 (3852) 63-53-37. E-mail: tad@altapress.ru

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