Тренировка волонтеров акции "Бессмертный полк" прошла в Барнауле

26 апреля на территории ИД "Алтапресс" состоялось обучение волонтеров акции "Бессмертный полк". Координаторы народного движения рассказали ребятам о том, как вести себя во время шествия, проработали с ними ответы на основные вопросы, а также определили схему построения барнаульской колонны полка 9 Мая.
Всего на шествии "Бессмертного полка" в Барнауле будут задействованы 250 волонтеров. Это студенты вузов города, которые уже не первый год помогают организовывать акцию.
Ребята будут работать на трех точках сбора "Бессмертного полка":
- На площадке перед кинотеатром "Россия" (пр. Ленина, 71).
- На площадке перед корпусом Алтайской академии культуры и искусств (пр. Ленина, 66).
- На пересечении улицы Молодежной с проспектом Ленина, в районе Алтайского государственного университета.
Кроме того, именно волонтеры, по традиции, сформируют первые линии колонны, которая в 2017 году начнет движение в 10.40.
9 Мая им можно будет задать любые вопросы об акции, схеме движения полка, расположении карет скорой помощи и других служб. Узнать волонтеров можно будет по красным и зеленым накидкам с символикой акции.
Подробную информацию об участии в акции "Бессмертный полк" в Барнауле можно узнать по телефону 8 (3852) 63-53-37. E-mail: tad@altapress.ru
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