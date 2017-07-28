Центробанк отозвал лицензию у банка "Югра"

Банк России с 28 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Югра". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на регулятора.
Обследование банка "Югра" выявило полную утрату его капитала. Кроме того, согласно заявлению ЦБ, Агентство по страхованию вкладов признало оздоровление "Югры" экономический нецелесообразным.
Бизнес-модель банка основывалась на финансировании бизнес-проектов, связанных с бенефициарами кредитной организации за счет вкладов физлиц, говорится в материалах ЦБ.
Ранее Генпрокуратура опротестовала решение Центробанка о вводе временной администрации.
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