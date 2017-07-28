Центробанк отозвал лицензию у банка "Югра"

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Сегодня, 17:17.
Экономика

Банк России с 28 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Югра". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на регулятора.

Банк "Югра" .
Банк "Югра" . Фото: архив ПАО БАНК "ЮГРА".

Обследование банка "Югра" выявило полную утрату его капитала. Кроме того, согласно заявлению ЦБ, Агентство по страхованию вкладов признало оздоровление "Югры" экономический нецелесообразным.

Бизнес-модель банка основывалась на финансировании бизнес-проектов, связанных с бенефициарами кредитной организации за счет вкладов физлиц, говорится в материалах ЦБ.

Ранее Генпрокуратура опротестовала решение Центробанка о вводе временной администрации.

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