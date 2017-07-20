Противостояние: генпрокуратура вступилась за банк "Югра"

Ведомство опротестовало решение Центробанка о вводе временной администрации. Банки-агенты получили от АСВ письмо с требованием не начинать выплаты компенсаций, однако на официальном уровне о приостановке выдачи вкладов ничего сказано не было. 20 июля во Владивостоке клиенты "Югры" уже начали получать деньги с депозитных счетов. Впрочем, уже через пару дней в ход выплат могут вмешаться непредвиденные обстоятельства, пишет kredit-otziv.ru.

В ЦБ пообещали в установленные сроки сформировать свою позицию.

Протест Генпрокуратуры беспрецедентен. Еще ни разу правоохранители не вмешивались в профессиональную деятельность независимого института. После того, как прокуроры опротестовали введение временной администрации, СМИ сообщили, что выплаты вкладчикам могут быть приостановлены. Это, вероятно, главная цель.

Клиентам должны были начать выплачивать деньги 20 июля. Прокуратура вмешалась практически за несколько часов. Если вкладчикам начнут платить, то это означает окончательный крах банка. Правда, непонятно, как прокуроры могут остановить процесс. Они всего лишь написали письмо в Центробанк.

Анатолий Аксаков,

президент Ассоциации региональных банков России:

Для того чтобы приостановить действие временной администрации и так далее, необходимо все-таки судебное решение. И, на мой взгляд, насколько я понимаю, прокуратура должна подать в суд и добиться судебного решения об отмене ввода временной администрации в банк.

Прокуратура не является финансовым регулятором, однако уверенно сообщила, что ЦБ, вводя администрацию в "Югру", был не прав. По мнению ведомства, банк вполне устойчив, и у него нет проблем с ликвидностью. Но откуда прокуроры об этом знают? Можно, правда, вспомнить, что ЦБ тоже уверяли, что у "Югры" все в порядке. Делал это сам банк, который предоставляет регулятору отчетность. Проблема только в том, что Банк России считает отчетность недостоверной.

Олег Вьюгин,

председатель совета директоров компании "Сафмар":

Центральный банк всегда тщательно готовится. И он наиболее компетентен в том, чтобы определить насколько банк выполняет нормативы, насколько он устойчивый. И, кроме того, Центральный банк — единственный, кто видит, какие операции совершает банк, и видит, в том числе, операции, которые могут способствовать выводу активов. Может быть, прокуратура в данном случае опирается на какую-то достаточно подробную, развернутую жалобу. Будем называть это жалобой. Документ, который как-то объясняет состояние банка, приводит цифры, выписки и так далее.

ЦБ не раз ставили в вину, что он опаздывает. Когда регулятор приходит в банк, то активы обычно уже выведены, а владельцы уехали из страны. Теперь же, по версии прокуроров, все произошло наоборот — ЦБ поспешил. В недавнем интервью Business FM Эльвира Набиуллина объяснила, почему Центробанк часто не успевает даже ввести временную администрацию, на что регулятору не требуется решение суда.

Эльвира Набиуллина,

председатель Центрального банка РФ:

Для того чтобы вводить временную администрацию, должны быть соблюдены очень четкие, формальные требования, иначе это может быть оспорено через суд. У нас система доказательств строится на формальных признаках. Конечно, нам нужно расширять сферу применения профессионального суждения, что, я знаю, многим моим коллегам за рубежом позволяет гораздо быстрее принимать решения, когда у банка возникают проблемы, и у регулятора есть право обоснованного, профессионального, но суждения.

Если у ЦБ появится такое право, то аргументы регулятора всегда будут перевешивать доводы банков. Дискуссия об этом идет давно. Оппоненты считают, что это может способствовать коррупции. Возможно, казус "Югры" сыграет в обсуждении ключевую роль, не в пользу ЦБ. Тем более, судя по активизации событий, владелец банка Алексей Хотин не покинул Россию. Накануне утром руководство "Югры" опровергло радиостанции сообщения, что Хотин якобы уехал из страны. Правда, никаких доказательств тому представлено не было. А вот вечерние действия прокуратуры гораздо ярче свидетельствуют, что Хотин в России, и он действует. Но и ЦБ, раз так, может нанести ответный удар. После отзыва лицензии любые разговоры и протесты бессмысленны.