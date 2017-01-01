Центробанк выявил около 1400 нелегальных кредиторов

В 2016 году ЦБ РФ выявил около 1400 компаний, которые нарушают требования законодательства о микрофинансовых организациях (МФО), сообщил начальник главного управления рынка микрофинансирования и методологии финансовой доступности Банка России Илья Кочетков, передает ТАСС.
"За 2016 год было выявлено чуть меньше чем 1400 таких компаний, много это или мало — мы считаем, мало", — сказал Кочетков, отметив, что на самом деле "их гораздо больше".
Ранее сообщалось, что в России активизировались нелегальные МФО, которые предлагают россиянам размещать средства по ставкам выше 30%. По словам экспертов, по всей России могут работать сотни нелегальных и полулегальных МФО. Отмечается, что риск роста их количества оценивается как "высокий", пишет "Росбалт".
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