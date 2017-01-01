Центробанк выявил около 1400 нелегальных кредиторов

"За 2016 год было выявлено чуть меньше чем 1400 таких компаний, много это или мало — мы считаем, мало", — сказал Кочетков, отметив, что на самом деле "их гораздо больше".

Ранее сообщалось, что в России активизировались нелегальные МФО, которые предлагают россиянам размещать средства по ставкам выше 30%. По словам экспертов, по всей России могут работать сотни нелегальных и полулегальных МФО. Отмечается, что риск роста их количества оценивается как "высокий", пишет "Росбалт".