Турчинов призвал построить "непреодолимую крепость" на востоке страны

По словам Турчинова, на Западе Украины границу необходимо обустроить "по европейским стандартам". "А на Востоке — создать непреодолимую крепость. Убежден, что наши пограничники достойно выполнят все задачи, которые поставила страна!" — сказано в сообщении.

В мае 2015 года Арсений Яценюк заявил о начале строительства "реальной госграницы" с Россией. Проект назвали "Стена", а потом переименовали в "Европейский вал". Несмотря на громкое название, сооружение представляет собой забор из сетки, колючую проволоку и рвы. В Раде "Стену" Яценюка окрестили "огородной решеткой" и "ямой стоимостью 4 миллиарда гривен", пишет РИА Новости.