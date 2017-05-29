Турчинов призвал построить "непреодолимую крепость" на востоке страны

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов призвал построить на восточной границе страны "непреодолимую крепость". Такое заявление он сделал по случаю Дня пограничника Украины, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на заявление ведомства.
По словам Турчинова, на Западе Украины границу необходимо обустроить "по европейским стандартам". "А на Востоке — создать непреодолимую крепость. Убежден, что наши пограничники достойно выполнят все задачи, которые поставила страна!" — сказано в сообщении.
В мае 2015 года Арсений Яценюк заявил о начале строительства "реальной госграницы" с Россией. Проект назвали "Стена", а потом переименовали в "Европейский вал". Несмотря на громкое название, сооружение представляет собой забор из сетки, колючую проволоку и рвы. В Раде "Стену" Яценюка окрестили "огородной решеткой" и "ямой стоимостью 4 миллиарда гривен", пишет РИА Новости.
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