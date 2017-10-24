"У него был план". Венедиктов рассказал подробности нападения на журналистку "Эха Москвы"

По словам Венедиктова, 48-летний злоумышленник зашел в редакцию молча: "как у нас проходят все люди за призами, повернул к референтам и затем побежал в гостевую". Там в тот момент находились Фельгенгауэр с охранником. Гриц сразу ударил журналистку ножом.

Алексей Венедиктов,

главный редактор радиостанции "Эхо Москвы":

На крик мой охранник и тот охранник, который сидит вот здесь, бросились и скрутили его. Пять-семь секунд прошло. После всего мы вызвали скорую и полицию.

У нападавшего нашли водительское удостоверение, выданное в Израиле.

Как сообщил Алексей Венедиктов, нападавшего зовут Борис Юрьевич Гриц. Мужчина родился в Грузинской ССР в 1968 году. Нападавший некоторое время жил в Израиле, водительское удостоверение там он получил в 2008-м. Также известно, чту у нападавшего есть гражданство Израиля.

Алексей Венедиктов,

главный редактор радиостанции "Эхо Москвы":

У него был вот так сложенный план, где было нарисовано расположение комнат — той части, до охраны. То есть, он здесь уже бывал. Просто нарисован план этажа. И надписи были сделаны на английском языке. Юзер какой-то — там, юзер какой-то — там, стейшн — там, и так далее.

Этот нарисованный от руки план Гриц показал охраннику. По мнению Венедиктова, план расположения комнат нападавшему нарисовал некто, кто уже бывал на редакционном этаже.

Алексей Венедиктов,

главный редактор радиостанции "Эхо Москвы":

Можно знать план, но не знать, где находятся кабинеты для журналистов, где студия, где комната для гостей. Он пошел сразу туда.

Венедиктова также насторожила осведомленность Бориса Грица по поводу того, где именно находилась Фельгенгауэр.

Алексей Венедиктов,

главный редактор радиостанции "Эхо Москвы":

Он не мог знать, что Таня здесь в это время, потому что она не должна была тут быть. Она закончила эфирную смену в 11 утра и в 12:15 у нас началось совещание главного редактора с заместителем. И закончилось это совещание, которое должно было длиться полтора часа, на 25 минут раньше. Он появился через пять минут. Вот такая странность. Ее не должно было быть в той комнате, никак. Вот как он мог знать, что: а) она на станции; б) что у нас тут что-то закончилось? Он что-то знал, чего не знали мы.

Как проходило нападение

Мужчина в неприметной темной одежде беспрепятственно прошел мимо охранников в здание на Новом Арбате, где арендует помещения радиостанция "Эхо Москвы". Поднялся на 14-й этаж, брызнул из перцового баллончика в лицо охраннику, стоящему на входе в редакцию, и двинулся в сторону приемной. Там он встретил Татьяну Фельгенгауэр и, ни слова не говоря, ударил ее ножом в горло. Подоспевший сотрудник охраны обезвредил нападавшего, получив ранение, затем его передали полиции, пишет Lenta.ru.

Что с Татьяной Фельгенгауэр

Когда раненную Татьяну, по словам Алексея Венедиктова, вывозили из редакции медики, она еще была в сознании.

Журналистку доставили в НИИ имени Склифосовского. Ее состояние врачи оценили как тяжелое, но угрозы жизни нет.

Сергей Петриков,

директор НИИ имени Склифосовского:

То, что пациентка была быстро доставлена и поднята в операционную, уменьшает риск дальнейших проблем.

По словам медика, потеря крови не была критичной, необходимости в донорской пока нет. После операции Татьяна была введена в состояние искусственной комы.

Зачем Гриц напал на журналистку

Подозреваемый в нападении на журналистку Борис Гриц признался, что не был знаком с ней лично. Он рассказал, что имел с потерпевшей "телепатический контакт" с 2012 года. По его словам, Татьяна Фельгенгауэр якобы преследовала его на протяжении двух месяцев. "Каждую ночь, используя телепатический контакт, она изводила меня сексуально", — пояснил он.

Что известно о нападавшем

На странице Бориса Грица в Facebook всего восемь друзей и репосты из интернет-дневника, в котором он делится подробностями своей биографии. Согласно его записям, он родился в Сухуми (Абхазская АССР), в 1991 году окончил окончил МПГУ (бывший МГПИ им. Ленина) и получил диплом преподавателя физики. После распада СССР вернулся на родину, но с началом грузино-абхазского конфликта перебрался в Россию. А летом 2003 года вместе с семьей Гриц эмигрировал в Израиль. В Иерусалиме четыре года работал ассистентом лектора в Еврейском университете, получил степень кандидата физико-математических наук. С 2007-го по 2008 год был научным сотрудником Калифорнийского университета. В 2009 году решил вернуться в Россию, чтобы "выбраться из безумной атмосферы, которая образовалась вокруг него в Израиле", устроился в Гидрометцентр, но в 2011 году решил попытать счастья в Канаде, где не смог найти работу по специальности и решил вернуться в Израиль, в Беэр-Шев.