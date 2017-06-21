Фотофакты. Часть проспекта Ленина до сих пор остается под водой

Участок проспекта Ленина между площадью Октября и Новым рынком до сих пор остается затопленным. Об этом сообщает корреспондент altapress.ru.
Участок проспекта Ленина остается затопленным. Фото: altapress.ru.
Участок проспекта Ленина остается затопленным. Фото: altapress.ru.
Участок проспекта Ленина остается затопленным. Фото: altapress.ru.
Участок проспекта Ленина остается затопленным. Фото: altapress.ru.
Участок проспекта Ленина остается затопленным. Фото: altapress.ru.
Участок проспекта Ленина остается затопленным. Фото: altapress.ru.
Участок проспекта Ленина остается затопленным. Фото: altapress.ru.
Вода осталась после сильного ливня, который прошел вечером 20 июня. Напомним, стихия привела к заторам на дорогах: некоторые автомобили из-за высокого уровня воды глохли посреди проезжей части.
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