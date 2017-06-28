У российского биатлониста Дмитрия Малышко украли два гидроцикла

Во Всеволожском районе Ленинградской области у олимпийского чемпиона Дмитрия Малышко похитили два гидроцикла стоимостью более трех миллионов рублей, сообщает 47news.
28 июня около двух часов ночи на территорию участка в поселке Романовка, где расположен дом Малышко, забрались неизвестные. Они взломали ворота и увезли прицеп с двумя гидроциклами BRP Sea-Doo стоимостью 1,6 млн рублей каждый.
"Все произошло наверное минут за пять. Я как раз готовился ко сну. Вышел, смотрю, а их уже и след простыл. Потом уже выбежали соседи, друзья и мы поехали искать по окрестностям. Объездили все заправки в округе, искали записи с камер", — отметил он.
По словам Малышко, один гидроцикл ему подарили от Соснового Бора после Олимпиады, второй он приобрел сам. "Катался обычно либо на Ладожском озере, либо на Крестовском острове", — добавил он, пишет "Росбалт".
Справка
Дмитрий Малышко — российский биатлонист, заслуженный мастер спорта России. Малышко — олимпийский чемпион 2014 года в эстафете.
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