Ученые: чтобы похудеть, не стоит нюхать еду

Такие выводы были сделаны после экспериментов на мышах. Изначально они поделили животных на две группы — с обонянием и без. Для этого первой группе грызунов ученые, используя генную терапию, разрушили обонятельные нейроны. Во вторую группу попали особи с нормальным обонянием и со сверхчувствительностью к запахам.

Животных в течение трех недель кормили жирной пищей. В итоге представители первой группы за время эксперимента набрали порядка десяти процентов жира от первоначальной массы тела, а из второй — поправились в два раза и более. Самыми толстыми в итоге оказались мыши, наиболее чувствительные к запахам.

Отсюда исследователи сделали вывод, обонятельная система и области мозга, которые регулируют обмен веществ, взаимосвязаны. Если не нюхать пищу, то калории сжигаются гораздо активнее.

Однако ученые заметили отрицательный эффект: у тех мышей, которые не ощущали запаха, сильно увеличился уровень стрессового гормона норадреналина. У людей подобный скачок может спровоцировать сердечный приступ. Кроме этого, в таких случаях человек начинает чаще страдать от депрессии.