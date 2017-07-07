Ученые: чтобы похудеть, не стоит нюхать еду

Ученые из Калифорнийского университета выяснили, что запах пищи влияет на ее переваривание и скорость сжигания калорий. Эти процессы не зависят от количества съеденного, пишет "Российская газета" со ссылкой на Eurekalert.
Такие выводы были сделаны после экспериментов на мышах. Изначально они поделили животных на две группы — с обонянием и без. Для этого первой группе грызунов ученые, используя генную терапию, разрушили обонятельные нейроны. Во вторую группу попали особи с нормальным обонянием и со сверхчувствительностью к запахам.
Животных в течение трех недель кормили жирной пищей. В итоге представители первой группы за время эксперимента набрали порядка десяти процентов жира от первоначальной массы тела, а из второй — поправились в два раза и более. Самыми толстыми в итоге оказались мыши, наиболее чувствительные к запахам.
Отсюда исследователи сделали вывод, обонятельная система и области мозга, которые регулируют обмен веществ, взаимосвязаны. Если не нюхать пищу, то калории сжигаются гораздо активнее.
Однако ученые заметили отрицательный эффект: у тех мышей, которые не ощущали запаха, сильно увеличился уровень стрессового гормона норадреналина. У людей подобный скачок может спровоцировать сердечный приступ. Кроме этого, в таких случаях человек начинает чаще страдать от депрессии.
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