Ученые доказали, что память можно стереть

Исследователи производили опыты на крысах. Они смогли добиться, чтобы мыши, которые привыкли к определенному звуку, после которого следует удар током, перестали на него откликаться. Потом ученые снова стимулировали активность этих же клеток, в результате чего грызуны снова стали реагировать на звук.

Таким образом специалистам удалось выделить у крыс клетки мозга, содержащие определенные воспоминания, "включать" и "выключать" их.

Ученые отметили, что исследования пока не могут быть проведены на людях в силу этических соображений. Однако заявили, что в ближайшем будущем стирание неприятных воспоминаний может помочь, например, с последствиями серьезного стресса.