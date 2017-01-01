Ученые доказали, что память можно стереть

Американские ученые доказали возможность включать и выключать память, пишет ФАН.
Исследователи производили опыты на крысах. Они смогли добиться, чтобы мыши, которые привыкли к определенному звуку, после которого следует удар током, перестали на него откликаться. Потом ученые снова стимулировали активность этих же клеток, в результате чего грызуны снова стали реагировать на звук.
Таким образом специалистам удалось выделить у крыс клетки мозга, содержащие определенные воспоминания, "включать" и "выключать" их.
Ученые отметили, что исследования пока не могут быть проведены на людях в силу этических соображений. Однако заявили, что в ближайшем будущем стирание неприятных воспоминаний может помочь, например, с последствиями серьезного стресса.
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