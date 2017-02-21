Здоровье

Ученые назвали последствие злоупотребления алкоголем

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21 февраля 2017, 08:38.
Здоровье

Американские медики доказали, что длительное употребление крепких напитков в большом количестве приводит к преждевременному старению артерий, особенно у мужчин. Исследование опубликовано в Journal of the American Heart Association, кратко о нем сообщает Американская ассоциация сердца.

Порции этанола более 112 гр этанола в неделю приводят к снижению эластичности артерий. Это, в свою очередь, приводит к затрудненному кровотоку и их старению. В результате исследования медики пришли к выводу, что раннее старение артерий значительно повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, особенно на фоне продолжающегося употребления больших порций алкоголя. Наблюдаемая характерна для мужчин.

В длительном исследовании американцев приняли участие 3 869 человек, из которых 73% — мужчины. Особое внимание медики уделяли гражданам, употреблявшим алкоголь более 25 лет. Состояние артерий у испытуемых проверяли раз в четыре-пять лет при помощи измерений времени возврата пульсовой волны: чем выше возврат, тем больше эластичность его сосудов.

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