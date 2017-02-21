Ученые назвали последствие злоупотребления алкоголем

Порции этанола более 112 гр этанола в неделю приводят к снижению эластичности артерий. Это, в свою очередь, приводит к затрудненному кровотоку и их старению. В результате исследования медики пришли к выводу, что раннее старение артерий значительно повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, особенно на фоне продолжающегося употребления больших порций алкоголя. Наблюдаемая характерна для мужчин.

В длительном исследовании американцев приняли участие 3 869 человек, из которых 73% — мужчины. Особое внимание медики уделяли гражданам, употреблявшим алкоголь более 25 лет. Состояние артерий у испытуемых проверяли раз в четыре-пять лет при помощи измерений времени возврата пульсовой волны: чем выше возврат, тем больше эластичность его сосудов.