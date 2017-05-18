Ученые назвали продукты, которые вызывают у женщин депрессию

Ученые университета Гарварда провели исследование, чтобы определить, как продукты питания влияют на эмоциональное состояние женщин. Они пришли к выводу, что самыми опасными для дам являются чипсы, сухарики и мясо, которые снижают настроение и усиливают депрессию, сообщает агентство "Актуальные новости".
Американские эксперты выявили, что, находясь в неуравновешенном состоянии, женщины часто "заедают проблемы" едой с высоким содержанием углеводов. К таким продуктам относятся фастфуд и разные сладости. От неправильного питания "уходит" не только стресс, но и фигуры.
Эксперимент ученых длился на протяжении десяти лет. Они изучили продуктовый набор нескольких сотен добровольцев и проанализировали его влияние на психологическое здоровье. Оказалось, что дамы, которые предпочитают есть много хлеба, макаронных и мясных изделий, а также полуфабрикаты, чипсы и сухарики, гораздо чаще страдают от депрессий, нежели те, кто предпочитает рыбные блюда, фрукты и овощи, а также орехи и молочную продукцию.
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