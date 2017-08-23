Ученые назвали точную дату прибытия к Земле планеты-убийцы

Международная группа ученых назвала более точную дату прибытия к Земле планеты Нибиру, которая грозит уничтожением человечества.
Планета прилетит к нашей планете через 900 лет. Получается, что исследователи опровергли информацию о том, что опасное небесное тело приблизится к нашей планете через десятки лет.
О прибытии "планеты Х" через 900 лет сообщили ученые из американского аэрокосмического агентства NASA.
Существование грозящей катастрофой планеты Нибуру ученые пока не доказали. Сторонники теории о планете, которая уничтожит все живое на Земле считают, что ее приближение поменяет местами земные полюса, а также спровоцирует землетрясения и извержения вулканов, наводнения и другие стихийные бедствия, пишет spbdnevnik.ru.
Ученые американского космического агентства NASA после ряда исследований официально подтвердили существование планеты Нибиру.
О существовании этой планеты знали еще много столетий назад. Упоминания о ней ученые обнаружили еще в древних писаниях. Но там с появлением Нибиру — её называют "планетой-убийцей" или "планетой X" —связывали наступление конца света.
Ранее в США заявляли, что к Земле приближается огромная планета Нибиру, с которой связали различные катаклизмы, в том числе климатические. Ученый Дэвид Мид в своей работе "Planet X: The 2017 Arrival" заявил, что октябре 2017 года Земля погибнет в результате столкновения с планетой Нибиру (или Планетой Х). Мид уверен, что общественность якобы держат в неведении, чтобы избежать паники. По его конспирологической теории, мировая элита уже строит бункеры в надежде спастись от апокалипсиса.
Факт
Вероятность апокалипсиса на Земле в 2017 году превышает 0,2%. Это следует из исследования, проведенного испанским математиком Фергусом Симпсоном.
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