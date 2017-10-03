Ученые обнаружили в организме человека вирус глупости

Ученые обнаружили в теле человека новый вирус, которому они дали название "вирус глупости", пишет "Вечерняя Москва".
Холовирус ATCV-1 обнаружила группа исследователей из университетов Джона Хопкинса и штата Небраска во время изучения микробов в ротовой полости добровольцев. Ислследование выявило этот ротовирус у 40 из 90 участников эксперимента. Ученые связали его с изменениями когнитивных функций у людей и мышей.
Тесты, которые прошли участники эксперимента, также подтвердили выводы ученых. Носители "вируса глупости" показали во время тестирования худшие результаты. Испытание ученые повторили на мышах. В итоге их теория подтвердилась, сообщает Independent.
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