Ученые рассказали, как кофе поможет сбросить вес

Американские исследователи нашли способ, который поможет похудеть с помощью кофе. По данным ученых из Университета биологических исследований в Аризоне (США), кофе с добавленным в него маслом ускоряет обмен веществ, что приводит к постепенному похудению. Ученые назвали напиток "Пуленепробиваемым кофе". сообщает журнал Gizmondo.
Специалисты отмечают, что нужный эффект можно достичь только при правильных пропорциях: на кружку напитка будет достаточно примерно 10 граммов жира. Кроме того, для максимального эффекта стоит полностью отказаться от сахара.
Это эффект возможен лишь с кофе — с чаем трюк не пройдет.
Ученные также советуют употреблять такой напиток утром, так как кофеин запускает организм и позволяет значительно быстрее прийти в тонус.
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