Ученые рассказали, как кофе поможет сбросить вес

Специалисты отмечают, что нужный эффект можно достичь только при правильных пропорциях: на кружку напитка будет достаточно примерно 10 граммов жира. Кроме того, для максимального эффекта стоит полностью отказаться от сахара.

Это эффект возможен лишь с кофе — с чаем трюк не пройдет.

Ученные также советуют употреблять такой напиток утром, так как кофеин запускает организм и позволяет значительно быстрее прийти в тонус.