Ученые опровергли информацию о том, что 12 октября Земля столкнется с астероидом

9 октября астероид, похожий на Челябинский метеорит, приблизился к Земле на максимальное расстояние. Однако в итоге он разминулся с нашей планетой.
Накануне СМИ сообщали, что к Земле приближается астероид 2012 ТС4. По своим характеристикам он напоминает Челябинский метеорит, однако превосходит его по размерам. Диаметр астероида составляет 40 метров. Для сравнения — диаметр челябинского метеорита составлял 19 метров.
СМИ со ссылкой на прогноз американского астронома Джужит Рис сообщали, что метеорит может упасть на Землю 12 октября. Однако специалисты NASA и Европейского космического агентства заверяли, что шансы столкновения астероида с планетой практически нулевые.
9 октября астероид сблизился с Землей на максимальное расстояние, которое соответствует 34 дистанциям между Луной и нашей планетой (13,2 миллиона километров), сообщили представители Центра малых планет Международного астрономического союза. После этого он начал обратное путешествие в сторону Марса.
Примерно через 600 дней астероид снова приблизится к Земле, однако астрономы утверждают, что вероятность его столкновения с нашей планетой приближается к нулю, пишет РИА Новости.
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