Ученые опровергли информацию о том, что 12 октября Земля столкнется с астероидом

Накануне СМИ сообщали, что к Земле приближается астероид 2012 ТС4. По своим характеристикам он напоминает Челябинский метеорит, однако превосходит его по размерам. Диаметр астероида составляет 40 метров. Для сравнения — диаметр челябинского метеорита составлял 19 метров.

СМИ со ссылкой на прогноз американского астронома Джужит Рис сообщали, что метеорит может упасть на Землю 12 октября. Однако специалисты NASA и Европейского космического агентства заверяли, что шансы столкновения астероида с планетой практически нулевые.

9 октября астероид сблизился с Землей на максимальное расстояние, которое соответствует 34 дистанциям между Луной и нашей планетой (13,2 миллиона километров), сообщили представители Центра малых планет Международного астрономического союза. После этого он начал обратное путешествие в сторону Марса.

Примерно через 600 дней астероид снова приблизится к Земле, однако астрономы утверждают, что вероятность его столкновения с нашей планетой приближается к нулю, пишет РИА Новости.