Гигантский астероид сблизится с Землей на следующей неделе

Мимо Земли в ближайшее время пролетит гиганское космическое тело. Однако планета ничто не угрожает, пишет "Вечерняя Москва".
Астероиду дали название 2012 ТС4. Именно в 2012 году он попал в поле зрения астронавтов. Специалисты рассчитали его диаметр и массу. Небесное тело приблизится к Земле 12 ноября. Ученые отмечают, что по своим размерам астероид превосходит Челябинский метеорит.
В случае если он упадет на Землю, последствия могут быть катастрофическими. Однако специалисты заверяют, что шансы столкновения астероида с нашей планетой равны 0,00055 процента.
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