Гигантский астероид сблизится с Землей на следующей неделе

Сегодня, 06:33.
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Мимо Земли в ближайшее время пролетит гиганское космическое тело. Однако планета ничто не угрожает, пишет "Вечерняя Москва".

Астероид в космосе.
Астероид в космосе. Фото: www.nat-geo.ru.

Астероиду дали название 2012 ТС4. Именно в 2012 году он попал в поле зрения астронавтов. Специалисты рассчитали его диаметр и массу. Небесное тело приблизится к Земле 12 ноября. Ученые отмечают, что по своим размерам астероид превосходит Челябинский метеорит.

В случае если он упадет на Землю, последствия могут быть катастрофическими. Однако специалисты заверяют, что шансы столкновения астероида с нашей планетой равны 0,00055 процента.

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