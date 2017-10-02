Гигантский астероид сблизится с Землей на следующей неделе

Астероиду дали название 2012 ТС4. Именно в 2012 году он попал в поле зрения астронавтов. Специалисты рассчитали его диаметр и массу. Небесное тело приблизится к Земле 12 ноября. Ученые отмечают, что по своим размерам астероид превосходит Челябинский метеорит.

В случае если он упадет на Землю, последствия могут быть катастрофическими. Однако специалисты заверяют, что шансы столкновения астероида с нашей планетой равны 0,00055 процента.