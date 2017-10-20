Ученые: оральный секс опасен для мужчин

У курящих мужчин, если у них было пять и более партнеров по оральному сексу, самый высокий риск развития опухолей головы и шеи.

Риск формирования опухоли существенно ниже у женщин, некурящих и тех, кто в течение всей жизни имел менее пяти партнеров в оральном сексе. Ученые обнаружили уверенную прямую связь между числом партнеров по оральному сексу и риском возникновения опухолей головы и шеи.

К подобным выводам ученые пришли, проанализировав данные 13089 человек в возрасте 20-69 лет, которые участвовали в национальном обследовании.

Опухоль вызывает один из видов папилломавируса человека (ПВЧ). Эксперты предполагают, что в США темпы заболеваемости раком головы и шеи догонят показатели по раку шейки матки к 2020 году.

В США на новообразования полости рта, связанные с ПВЧ, приходится 6,6 случая на сто тысяч мужчин и 1,4 случая на такое же число женщин. При этом всего около 70 процентов новообразований полости рта связаны именно с ПВЧ.