Ученые: оральный секс опасен для мужчин

Американские ученые назвали главную опасность орального секса для мужчин. Исследование опубликовано в журнале Annals of Oncology, пишет Lenta.ru со ссылкой на Европейское общество медицинской онкологии.
У курящих мужчин, если у них было пять и более партнеров по оральному сексу, самый высокий риск развития опухолей головы и шеи.
Риск формирования опухоли существенно ниже у женщин, некурящих и тех, кто в течение всей жизни имел менее пяти партнеров в оральном сексе. Ученые обнаружили уверенную прямую связь между числом партнеров по оральному сексу и риском возникновения опухолей головы и шеи.
К подобным выводам ученые пришли, проанализировав данные 13089 человек в возрасте 20-69 лет, которые участвовали в национальном обследовании.
Опухоль вызывает один из видов папилломавируса человека (ПВЧ). Эксперты предполагают, что в США темпы заболеваемости раком головы и шеи догонят показатели по раку шейки матки к 2020 году.
В США на новообразования полости рта, связанные с ПВЧ, приходится 6,6 случая на сто тысяч мужчин и 1,4 случая на такое же число женщин. При этом всего около 70 процентов новообразований полости рта связаны именно с ПВЧ.
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