Ученые: из-за занятий спортом женщины меньше интересуются сексом

Спортивные девушки. Фото : опубликовано на obhohocheshsya.com. Спортивные девушки. Фото : опубликовано на obhohocheshsya.com. Спортивные девушки. Фото : опубликовано на obhohocheshsya.com. Спортивные девушки. Фото : опубликовано на obhohocheshsya.com. Спортивные девушки. Фото : опубликовано на obhohocheshsya.com. Спортивные девушки. Фото : опубликовано на obhohocheshsya.com. Спортивные девушки. Фото : опубликовано на obhohocheshsya.com. Спортивные девушки. Фото : опубликовано на obhohocheshsya.com. Спортивные девушки. Фото : опубликовано на obhohocheshsya.com. Спортивные девушки. Фото : опубликовано на obhohocheshsya.com. Спортивные девушки. Фото : опубликовано на obhohocheshsya.com. Спортивные девушки. Фото : опубликовано на obhohocheshsya.com. Спортивные девушки. Фото : опубликовано на obhohocheshsya.com. Спортивные девушки. Фото : опубликовано на obhohocheshsya.com. Спортивная девушка. Фитнес. Фото : СС0.

Ученые исследовали данные о физических нагрузках и сексуальной жизни участвующих в эксперименте женщин. Как оказалось, наиболее спортивные дамы, тренирующиеся часами и желающие избавиться от жировых отложений, перестают испытывать половое влечение, пишет РИА "Новости" со ссылкой на The Sun.

Постоянные тренировки вызывают нарушения в работе гипофиза, из-за чего организм не вырабатывает нужного количества таких важных для женского либидо гормонов, как тестостерон и эстроген.

По мнению ученых, в спортивных занятиях женщинам надо соблюдать умеренность и не бороться тотально с жировыми отложениями: некоторое их количество необходимо для нормального функционирования репродуктивной системы.