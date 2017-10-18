Ученые: из-за занятий спортом женщины меньше интересуются сексом

В университете Северной Калифорнии узнали, что чрезмерные занятия спортом убивают интерес к сексу у женщин.
Ученые исследовали данные о физических нагрузках и сексуальной жизни участвующих в эксперименте женщин. Как оказалось, наиболее спортивные дамы, тренирующиеся часами и желающие избавиться от жировых отложений, перестают испытывать половое влечение, пишет РИА "Новости" со ссылкой на The Sun.
Постоянные тренировки вызывают нарушения в работе гипофиза, из-за чего организм не вырабатывает нужного количества таких важных для женского либидо гормонов, как тестостерон и эстроген.
По мнению ученых, в спортивных занятиях женщинам надо соблюдать умеренность и не бороться тотально с жировыми отложениями: некоторое их количество необходимо для нормального функционирования репродуктивной системы.
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