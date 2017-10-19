Ученые рассказали, как сохранить здоровье до старости

Группа ученых из Великобритании назвала эффективный способ встретить старость в здоровой физической форме. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование опубликованное в The Journals of Gerontology: Series A.
В исследовании участвовали около тысячи британцев, родившихся в марте 1946 года. Ученые отслеживали их пищевые привычки на протяжении взрослой жизни, а в пожилом возрасте — состояние их физического здоровья. Всю свою жизнь они придерживались подобной, подозрительно современной, диеты и дожили до наших дней, сохранив крепкое здоровье.
"Наша работа предполагает, что выбор хорошего питания в течение всей взрослой жизни, посредством отказа от обработанных пищевых продуктов в пользу большего количества фруктов, овощей и цельных зерен, может оказать значительное положительное влияние на силу и физическую работоспособность в будущем, обеспечивая более здоровую старость", — цитирует Lenta.ru ведущего автора исследования Сиана Робинсона.
Ученые советуют обратить внимание на режим питания, который влияет на качество будущей старости.
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