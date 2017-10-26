Ученые выдвинули версию о том, что влияет на удовольствие женщин от секса

Респонденты оценили по пятибалльной шкале привлекательность 19 своих внешних черт и рассказали о своей сексуальной жизни.

Выяснилось, что наибольшее удовлетворение от секса получают женщины, которые довольны своими глазами, губами и ушами. У них также была самая высокая самооценка. Менее важными оказались такие характеристики, как стройная фигура, настроение партнера и счастье в отношениях.

Кроме того, участницы опроса, считающие свое тело "выразительным" и "естественным", отличались повышенной самооценкой. "Чрезмерная женственность" телесных форм, напротив, самооценку снижала, пишет "Росбалт".