Ученые выдвинули версию о том, что влияет на удовольствие женщин от секса

Ученые из Лувенского католического университета (Бельгия) решили выяснить, что влияет на самооценку женщин и их чувство удовлетворения от секса. Авторы опросили 596 женщин в возрасте от 18 до 80 лет разной комплекции, пишет Sexologies.
Респонденты оценили по пятибалльной шкале привлекательность 19 своих внешних черт и рассказали о своей сексуальной жизни.
Выяснилось, что наибольшее удовлетворение от секса получают женщины, которые довольны своими глазами, губами и ушами. У них также была самая высокая самооценка. Менее важными оказались такие характеристики, как стройная фигура, настроение партнера и счастье в отношениях.
Кроме того, участницы опроса, считающие свое тело "выразительным" и "естественным", отличались повышенной самооценкой. "Чрезмерная женственность" телесных форм, напротив, самооценку снижала, пишет "Росбалт".
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