Ученые выяснили, что древняя Луна была "близняшкой" Земли

Ученые Массачусетского технологического института и Университета Рутгерса проанализировали лунные породы с экспедиции "Аполлон-15". Эксперты установили, что около 3-4 млрд лет назад магнетизм Луны был схож с земным.

"Сначала поле поддерживалось вращением металлического ядра. На ранних этапах своего существования Луна находилась достаточно близко к Земле, чтобы гравитация последней воздействовала на недра спутника и приводила их в движение".

Ядро спутника остыло и образовало магнитное поле по принципу динамо-машины, что аналогично земным процессам.