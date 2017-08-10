Ученые выяснили, что древняя Луна была "близняшкой" Земли

Исследователи установили, что в древности Луна была очень похожа на Землю, сообщает Science Advances.
Ученые Массачусетского технологического института и Университета Рутгерса проанализировали лунные породы с экспедиции "Аполлон-15". Эксперты установили, что около 3-4 млрд лет назад магнетизм Луны был схож с земным.
"Сначала поле поддерживалось вращением металлического ядра. На ранних этапах своего существования Луна находилась достаточно близко к Земле, чтобы гравитация последней воздействовала на недра спутника и приводила их в движение".
Ядро спутника остыло и образовало магнитное поле по принципу динамо-машины, что аналогично земным процессам.
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