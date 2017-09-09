Ученые зафиксировали новую мощную вспышку на Солнце

В пресс-службе NASA сообщили, что новой вспышке присвоена категория М8.1, что означает мощность примерно в 10 раз меньшую, чем вспышка категории Х.

Эти события уже стали причиной нарушений радиосвязи и приема сигналов GPS на дневной стороне Земли, пишет "Газета.ру".

Последний раз самая сильная солнечная вспышка была зафиксирована 4 ноября 2003 года. Иногда вспышки сопровождаются выбросами вещества из солнечной короны. Последствия таких выбросов могут ощущаться через 1–3 дня, отмечает газета "Известия".

Ранее ученые советовали воздержаться от поездок за рулем из вспышки на Солнце.