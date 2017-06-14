Специалист предложил расшифровать послания инопланетян с помощью соцсетей

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Сегодня, 20:14.
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Физик из института по исследованию Солнечной системы Рене Хеллер предложил свой способ расшифровки посланий внеземных цивилизаций.

НЛО.
НЛО. Фото: СС0.

Немецкий ученый предложил использовать для расшифровки возможных посланий инопланетян социальные сети. Публичное размещение информации, полученной землянами от представителей внеземных цивилизаций, по мнению физика, позволит расшифровать их за сравнительно короткое время.

К таким выводам Хеллер пришел после проведенного эксперимента. Исследователь зашифровал послание (в виде последовательности около двух миллионов нулей и единиц), и выложил его в сеть, предложив всем желающим попробовать рассмотреть 6 вопросов, правильные ответы на которые означали бы понимание закодированного им текста.

В итоге Хеллер получил порядка 300 ответов, 66 из которых 66 оказались правильными. Половина этих решений была получена пользователями независимо друг от друга, а вторая половина являлась совместным решением, полученным в ходе дискуссий в социальных сетях, пишет informing.ru.

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