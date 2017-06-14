Специалист предложил расшифровать послания инопланетян с помощью соцсетей

Физик из института по исследованию Солнечной системы Рене Хеллер предложил свой способ расшифровки посланий внеземных цивилизаций.
Немецкий ученый предложил использовать для расшифровки возможных посланий инопланетян социальные сети. Публичное размещение информации, полученной землянами от представителей внеземных цивилизаций, по мнению физика, позволит расшифровать их за сравнительно короткое время.
К таким выводам Хеллер пришел после проведенного эксперимента. Исследователь зашифровал послание (в виде последовательности около двух миллионов нулей и единиц), и выложил его в сеть, предложив всем желающим попробовать рассмотреть 6 вопросов, правильные ответы на которые означали бы понимание закодированного им текста.
В итоге Хеллер получил порядка 300 ответов, 66 из которых 66 оказались правильными. Половина этих решений была получена пользователями независимо друг от друга, а вторая половина являлась совместным решением, полученным в ходе дискуссий в социальных сетях, пишет informing.ru.
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