Украина подаст в суд на Россию из-за строительства моста в Крым

28 сентября президент Украины Петр Порошенко дал распоряжение подать в суд на Россию. Причина - экологический ущерб, наносимый строительством Керченского моста. Об этом сообщил в своем Twitter пресс-секретарь украинского лидера Святослав Цеголко, передают "Ведомости".
В какой именно суд Порошенко поручил пожаловаться, пресс-секреталь не уточнил. О том, что такой иск готовится, стало известно еще в начале августа. Тогда заместитель министра инфраструктуры страны Юрий Лавренюк заявил, что Украина подаст в международный суд иск к России из-за переправы, но в качестве обоснования он приводил не экологичческий, а экономический ущерб.
В мае на Украине открыли уголовное производство по факту нарушения правил экологической безопасности при строительстве моста через Керченский пролив. В Киеве утверждают, что работы могут превратить Азовское море в черноморский залив. Кроме того, украинские власти опасаются изменения химического состава азовской воды.
Факт
Керченский мост должен стать самым протяженным в России. Его длина составит 19 км. Он будет соединять Крым с материковой Россией автомобильной и железной дорогами. Ожидается, что движение машин по мосту запустится в декабре 2018 года, поездов — в декабре 2019 года.
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