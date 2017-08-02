Украина готовит иск в суд из-за строительства моста через Керченский пролив

По словам Лавренюка, ущерб связан с тем, что Россия ограничила судоходство по проливу из-за стройки, из-за чего украинские порты несут убытки.

"Министерство юстиции в рамках имеющихся судебных исков против России выделяет проблему перекрытия Керченского канала и введения ограничений по судоходству. Сейчас готовится иск и считаются убытки недополученных средств Мариупольским и Бердянским торговыми портами", — заявил замминистра. Лавренюк также отметил, что это "политический вопрос", решением которого занимается сразу несколько ведомств.

Россия начала работы по строительству Керченского моста в феврале 2016 года. На вторую половину августа запланирована установка арочных пролетных строений — самых габаритных элементов моста, которая предусматривает ограничение судоходства, пишет ТАСС. При этом министр транспорта РФ Максим Соколов отмечал, что ограничения будут минимальными.

Справка

Мост через Керченский пролив должен связать Крым с Краснодарским краем. Длина моста составит 19 км. Автомобильное движение по мосту должно открыться в декабре 2018 года.