Украина готовит иск в суд из-за строительства моста через Керченский пролив

Строительство моста в Крым через Керченский пролив привело к убыткам для украинской экономики, заявил заместитель министра инфраструктуры страны Юрий Лавренюк. В связи с этим Киев подготовит иск в международный суд, пишет РБК.
По словам Лавренюка, ущерб связан с тем, что Россия ограничила судоходство по проливу из-за стройки, из-за чего украинские порты несут убытки.
"Министерство юстиции в рамках имеющихся судебных исков против России выделяет проблему перекрытия Керченского канала и введения ограничений по судоходству. Сейчас готовится иск и считаются убытки недополученных средств Мариупольским и Бердянским торговыми портами", — заявил замминистра. Лавренюк также отметил, что это "политический вопрос", решением которого занимается сразу несколько ведомств.
Россия начала работы по строительству Керченского моста в феврале 2016 года. На вторую половину августа запланирована установка арочных пролетных строений — самых габаритных элементов моста, которая предусматривает ограничение судоходства, пишет ТАСС. При этом министр транспорта РФ Максим Соколов отмечал, что ограничения будут минимальными.
Справка
Мост через Керченский пролив должен связать Крым с Краснодарским краем. Длина моста составит 19 км. Автомобильное движение по мосту должно открыться в декабре 2018 года.
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