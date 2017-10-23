Скончался бомж, который получил ожоги от "вечного огня" на бийском мемориале

Напомним, горящего человека в пять часов утра обнаружил житель Бийского района. Он сразу сообщил в полицию и вызвал "скорую". Пострадавшего госпитализировали. У мужчины было поражено 90% кожного покрова.

Погибшим оказался 39-летний бийчанин без определенного места жительства. Правоохранители предполагают, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он снял решетку с "вечного огня", чтобы достать мелочь, которую туда часто бросают посетители мемориала. В итоге на нем загорелась одежда, которую он не смог потушить самостоятельно.