Бийский бомж чуть не сгорел на мемориале в "вечном огне"

Сотрудники правоохранительных органов установили, что пострадавший мужчина является гражданином без определенного места жительства. В настоящее время полицейские проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Правоохранители предполагают, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, 39-летний мужчина снял решетку с "вечного огня", чтобы достать мелочь, которую туда часто бросают посетители мемориала. В итоге на нем загорелась одежда. Пострадавший получил ожоги третьей степени лица и верхней части туловища. Сейчас он находится в реанимации второй городской больницы.