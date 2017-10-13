Бийский бомж чуть не сгорел на мемориале в "вечном огне"

Бийский бомж едва не сгорел у "вечного огня" на мемориале Славы воинам-бийчанам. Мужчину в пять часов утра обнаружил житель Бийского района. Он сразу сообщил в полицию и вызвал "скорую", сообщает "Бийский рабочий".
Сотрудники правоохранительных органов установили, что пострадавший мужчина является гражданином без определенного места жительства. В настоящее время полицейские проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Правоохранители предполагают, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, 39-летний мужчина снял решетку с "вечного огня", чтобы достать мелочь, которую туда часто бросают посетители мемориала. В итоге на нем загорелась одежда. Пострадавший получил ожоги третьей степени лица и верхней части туловища. Сейчас он находится в реанимации второй городской больницы.
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