"Уральские авиалинии" поставили дополнительный рейс из Барнаула в Москву

В отделе маркетинга авиапредприятия "Алтай" altapress.ru сообщили, что рейс запустили из-за высокого спроса на направление в летнее время.

По данным авиакассы аэропорта, билет на рейс Барнаул—Москва в одну сторону стоит от 14 тыс. рублей (со сборами).

Самолеты Airbus А320 по этому маршруту будут летать во вторник, среду и пятницу, а с 24 июля еще и в понедельник. Вылет в 10.25 из Барнаула, прилет в Москву (Домодедово) — в 10.35.

У компании "Уральский авиалинии" уже стоял один утренний рейс из краевой столицы в Москву.

Сейчас из Барнаула в Москву также дважды в день летают самолеты компаний "Аэрофлот", один раз в день S7 и ИрАэро.

Ранее altapress.ru писал, что с сентября из Барнаула в Москву начнет летать авиакомпания "Ямал".