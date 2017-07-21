"Уральские авиалинии" поставили дополнительный рейс из Барнаула в Москву

С 21 июля компания "Уральские авиалинии" поставила дополнительный рейс из Барнаула в Москву. Об этом altapress.ru сообщили в международном аэропорту им. Г.С. Титова.
В отделе маркетинга авиапредприятия "Алтай" altapress.ru сообщили, что рейс запустили из-за высокого спроса на направление в летнее время.
По данным авиакассы аэропорта, билет на рейс Барнаул—Москва в одну сторону стоит от 14 тыс. рублей (со сборами).
Самолеты Airbus А320 по этому маршруту будут летать во вторник, среду и пятницу, а с 24 июля еще и в понедельник. Вылет в 10.25 из Барнаула, прилет в Москву (Домодедово) — в 10.35.
У компании "Уральский авиалинии" уже стоял один утренний рейс из краевой столицы в Москву.
Сейчас из Барнаула в Москву также дважды в день летают самолеты компаний "Аэрофлот", один раз в день S7 и ИрАэро.
Ранее altapress.ru писал, что с сентября из Барнаула в Москву начнет летать авиакомпания "Ямал".
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