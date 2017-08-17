В "Мария-Ра" будут поставлять узбекские овощи по доверительной схеме

Правительство Узбекистана утвердило список из шести российских продуктовых ритейлеров, которым будет поставлять овощи и фрукты без предоплаты. В их число вошла сеть из Алтайского края "Мария-Ра". Представители компании пояснили altapress.ru, что это выгодное соглашение, но пока не готовы комментировать, как оно отразится на розничной цене товара.
Без предоплаты продукцию из Узбекистана будут получать шесть сетей России. По данным ru.sputniknews-uz в их число вошли магазины "Магнит", "Пятерочка" и другие бренды X5 Retail Group, "Холидей", "Мария-Ра", "Монетка" и "Черны-хлеб". Преференция позволит ритейлерам сократить издержки на поставке товаров.
Базовыми критериями выбора были: торговля плодоовощной продукцией не менее трех лет, товарооборот не менее миллиона долларов за последний год, развитая торговая сеть и наличие оптово-логистического центра. Но чтобы добиться преференций от Узбекистана и попасть в доверительный список, "Мария-Ра" несколько месяцев вела переговоры с представителями страны-поставщика, предоставляла документы, подтверждающие ее благонадежность.
Роман Горбатов,
руководитель направления импорта компании "Мария-Ра":
Это выгодные для ритейлера условия. До сих пор продукцию из Узбекистана поставляли по предоплате. Мы не могли проконтролировать количество и качество отгруженного товара, фактическую номенклатуру. Также товар портился в пути. Теперь мы получили возможность оплачивать только фактически полученные на распределительный центр овощи и фрукты.
Узбекистан — сезонный поставщик продукции в магазины "Мария-Ра". С весны по осень она занимает до 60% объема всех овощей и фруктов, представленных на ее прилавках. Из этой страны везут дыни, косточковые, арбузы, томаты, виноград.
В отделе маркетинга компании altapress.ru пояснили, что пока ритейлер не готов комментировать, изменится ли в связи с этим розничная цена товаров из Узбекистана: "Постановление подписали только 10 августа. У нас еще нет практики работы по нему".
Факт
В 2017 году Узбекистан планирует увеличить совокупный экспорт плодоовощной продукции в 1,55 раза по сравнению с 2016 годом — до 1,27 миллиона тонн.
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