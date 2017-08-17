В "Мария-Ра" будут поставлять узбекские овощи по доверительной схеме

Без предоплаты продукцию из Узбекистана будут получать шесть сетей России. По данным ru.sputniknews-uz в их число вошли магазины "Магнит", "Пятерочка" и другие бренды X5 Retail Group, "Холидей", "Мария-Ра", "Монетка" и "Черны-хлеб". Преференция позволит ритейлерам сократить издержки на поставке товаров.

Базовыми критериями выбора были: торговля плодоовощной продукцией не менее трех лет, товарооборот не менее миллиона долларов за последний год, развитая торговая сеть и наличие оптово-логистического центра. Но чтобы добиться преференций от Узбекистана и попасть в доверительный список, "Мария-Ра" несколько месяцев вела переговоры с представителями страны-поставщика, предоставляла документы, подтверждающие ее благонадежность.

Роман Горбатов,

руководитель направления импорта компании "Мария-Ра":

Это выгодные для ритейлера условия. До сих пор продукцию из Узбекистана поставляли по предоплате. Мы не могли проконтролировать количество и качество отгруженного товара, фактическую номенклатуру. Также товар портился в пути. Теперь мы получили возможность оплачивать только фактически полученные на распределительный центр овощи и фрукты.

Узбекистан — сезонный поставщик продукции в магазины "Мария-Ра". С весны по осень она занимает до 60% объема всех овощей и фруктов, представленных на ее прилавках. Из этой страны везут дыни, косточковые, арбузы, томаты, виноград.

В отделе маркетинга компании altapress.ru пояснили, что пока ритейлер не готов комментировать, изменится ли в связи с этим розничная цена товаров из Узбекистана: "Постановление подписали только 10 августа. У нас еще нет практики работы по нему".

Факт

В 2017 году Узбекистан планирует увеличить совокупный экспорт плодоовощной продукции в 1,55 раза по сравнению с 2016 годом — до 1,27 миллиона тонн.